Çin kestanesi nedir, nasıl anlaşılır? Çin kestanesi nasıl ayırt edilir? Çin kestanesi zararları

Kestane dünya genelinde çeşitli türleri ile bilinir. Bazı kestanelerin insanların tüketmesi için bir besin özelliği taşıyarak birçok faydası bulunurken, bazı kestanelerin insan besini olarak tüketilmesi doğru değildir.

Çin kestanesi nedir?

Çin kestanesi, hayvan yemi olarak kullanılır. İnsanların yemesinin doğru olmadığı Çin kestanelerinin insan sağlığı için zararlı olduğu kabul edilmiştir.

Orijinal adı Catanea mollissima olan Çin kestanesi daha çok bu adı ile bilinir. Kore; Çin ve Tayvan ülkelerine özgür bir kestane türüdür ve hayvan yemi olarak tercih edilir. İnsanların tüketmemesi gerektiği kabul edilmiştir.

Çin kestanesi nasıl anlaşılır?

Diğer kestaneler ile Çin kestanesi arasında belirgin farklar vardır. Çin kestanesini diğer kestane türlerinden ayırt edebilmek için birkaç ayrıntıya dikkat etmek yeterli olacaktır. Bu ayrıntılardan bazıları şunlardır:

Kabuğu diğer türlere göre daha kalındır ve daha açıktır.

Piştikten sonra kabuğu diğerleri gibi kolayca açılmaz.

Olgunlaşmadan toplanması gerektiği için pişirirken köpürür.

Fiyatı diğer kestane türlerine göre çok daha ucuzdur.

Kabuğu daha parlaktır ve boyutu daha iridir.

Çin kestanesi nasıl ayırt edilir?

Çin kestanesi birçok özeliğiyle diğer kestanelerden ayrılır. Belirgin farklara dikkat edilerek Çin kestanesini diğer kestane türlerinden ayrılabilmek kolaylıkla mümkün olur.

Çin kestanesi insanların tüketmesi için değildir. Sadece hayvan yemi olarak kullanılabilir. Hayvan yemi dışında bir kullanımı ya da tüketimi tavsiye edilmez. Zaten hem çiğ olarak hem de piştiğinde görüntüsünden de farkları anlaşılır.

Çin kestanesi yenir mi? Çin kestanesi zararlı mı?

Hayvan yemi dışında bir kullanım alanı olmayan Çin kestanesi, insanlar tarafından tüketilmek üzere üretilmemiştir. Eğer insan besin olarak kullanılırsa Çin kestanesi zararları ortaya çıkabilir.

Fiziksel olarak çeşitli olumsuz etkileri bulunan Çin kestanesi bulantıdan kusmaya, baş ağrısından derde çeşitli olumsuz değişimlere kadar birçok kötü sonuca neden olabilir.

Çin kestanesi yenirse ne olur?

Eğer bir kişi Çin kestanesi yerse çeşitli belirtiler görülür. Bu belirtiler takip edilmeli ve vakit kaybetmeden tıbbi müdahale için bir doktora danışılmalıdır. En belirgin işaretler şunlardır:

İshal

Mide bulantısı

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Kusma

Ciltte döküntü

Deride kızarıklık

Baş ağrısı

Karın ağrısı

Çin kestanesi yedim ne yapmalıyım?

Çin kestanesi asla insanlar tarafından tüketilmemelidir. Eğer yanlışlıkla ya da bilinçli olarak tüketilirse çeşitli belirtiler görülür görülmez, hatta belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden doktora gidilmesi gerekir. En yakın sağlık kurumuna gidilmeli ve bir doktora muayene olunmalıdır.