Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı

2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya finalde kaybeden Hırvatistan'ın, savunmadaki en önemli oyuncusu olmayı başaran 29 yaşındaki stoper için Liverpool'dan gelen 20 milyon Euro'luk rakam Başkan Fikret Orman tarafından beğenilmemişti.

Vida için 25 milyon Euro üst sınır koyan Orman'ı sevindirecek haber Uzak Doğu'dan geldi... Dünya Kupası'nda tecrübeli ismi yakın takibe alan Çinli bir kulüp Beşiktaş'a haber gönderdi. Takımın UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynadığı karşılaşma için Faroe Adaları'na giden Başkan Fikret Orman'ın pazartesi günü için Çin kulübü yetkililerine görüşme sözü verdiği kaydedildi.

Çinlilerin Vida'yı transfer etmekte oldukça ısrarlı olduğu ve 25 milyon Euro'yu gözden çıkardıkları öğrenildi. Hırvat stopere de yıllık 8 milyon Euro civarında bir ücret ödemeyi planladıkları ifade edildi. Detayların Pazartesi günü görüşülmesinin ardından transferin söz konusu rakamlara bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. (FOTOMAÇ)

