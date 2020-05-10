SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Çin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı

Çin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.05.2020 23:14 | Son Güncelleme

Çin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı.

Çin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı

Çin Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya elemeleri için 17 gün sürecek hazırlık kampına Şanghay'da başladı.

Global Times'ın haberine göre milli takım, kamp sürecinde Süper Lig ekiplerinden Şanghay SIPG ve Şanghay Shenhua ile hazırlık maçı da oynayacak.

Çin Milli Takımı'nın yurt dışında forma giyen tek futbolcusu Espanyollu Lei Wu'nun kampa katılmayacağı, Brezilya asıllı Çinli oyuncular Aloisio (Luo Guofu) ve Elkeson (Ai Kesen) ile İngiliz asıllı Çinli futbolcu Nico Yennaris'in (Li Ke) ise çalışmalarda yer alacağı belirtildi.

FIFA, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarını ertelemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan daha çıktıKorktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı
Futbolda olay yaratacak kural değişikliği!Futbolda olay yaratacak kural değişikliği!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Galatasaray'da koronavirüs kabusu devam ediyor!

Galatasaray'da koronavirüs kabusu devam ediyor!

Ligler iptal olacak mı? TFF'den açıklama geldi!

Ligler iptal olacak mı? TFF'den açıklama geldi!

Ibrahimovic Türk sofrasında iftar yaptı!

Ibrahimovic Türk sofrasında iftar yaptı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı

Çin Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerine hazırlanıyor!

Ibrahimovic iftar sofrasında görüntülendi!

Ibrahimovic Türk sofrasında iftar yaptı!

Drogba, Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti seçildi

Drogba, Ibra'yı geçti! En iyisi seçildi...

Futbolda 5 oyuncu değişiklik hakkı kabul edildi

Futbolda olay yaratacak kural değişikliği!

Dybala'nın koronavirüs testi 5. kez pozitif çıktı!

Koronavirüs testi pozitif çıktı!

Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı

Neymar'dan alkışlanacak hareket!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.