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  4. Çin Seddi filmi konusu ne? Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi fragmanı (The Great Wall)

Çin Seddi filmi konusu ne? Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi fragmanı (The Great Wall)

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Çin kültürünün tarihsel ve görsel öğelerinin Hollywood'un ünlü yıldızlarıyla birleştiği Çin Seddi televizyon ekranlarında yer alacak. Çin Seddi (The Great Wall) tarihsel anlatımının yanı sıra fantastik ögeleriyle de izleyicilere görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Peki Çin Seddi filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Çin Seddi (The Great Wall) fragmanı…

Çin Seddi filmi konusu ne? Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi fragmanı (The Great Wall)

Başrolünde Jason Bourne rolü ile ikonik hale gelen Matt Damon'ın yer aldığı Çin Seddi filmi bir tarihi-fantastik türü örneği. Yönetmen koltuğunda Parlayan Hançerler ve Altın Çiçeğin Laneti gibi filmleriyle aşina olduğumuz Çinli yönetmen Zhang Yimou oturuyor.

Dünyaca ünlü yıldız Matt Damon’ın başrol oynadığı Çin Seddi filmi, dünyanın en ikonik yapısı üzerinde, seçkin bir asker gücü tarafından insanlığı korumak için sergilenen cesur bir direniş hikâyesini konu alıyor.

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU

Uzak Asya’ya, barutu bulup Avrupa’ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın “taotie” adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi’ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler.
Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır.

ÇİN SEDDİ (THE GREAT WALL) OYUNCULARI

Oscar ödüllü, dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrol oynadığı film, cesur bir direniş hikayesini konu alıyor. Çin Seddi filmi oyuncu kadrosunda; Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal yer alıyor.

ÇİN SEDDİ FRAGMANI


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