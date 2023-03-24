Çin Seddi nerede, neden yapıldı? Çin Seddi neden ve ne zaman yapıldı?

Çin Seddi dağlar üzerinde uzayan devasa bir yapıdır. Yüksek duvarları ile öne çıkan Çin Seddi ülke tarihi boyunca birçok akını durdurmaya çalışmıştır. Yapı üzerinde büyük kapılar ve farklı geçitler bulunmaktadır. Ayrıca yapının bir bölümünün kerpiçten diğer bölümlerinin ise taştan yapılması dikkat çeker. Çin Seddi farklı krallıklar zamanında inşa edilerek tamamlanmıştır. Yapı inşası ile ülke sınırlarını korumak ve kaçışları engellemek amaçlanmıştır.

Çin Seddi nerede?

Çin Seddi, Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanır ve Po Hay Körfezi’nden başlar. Pekin’in kuzeyinden devam eden yapı, Huang-Ho Nehri’ni bölerek güneye doğru devam eder. Çin Seddi, farklı dönemlerde uzun süre boyunca inşa edilmiştir. Bazı dönemler yapıya çeşitli eklemeler ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Seddin bazı bölümleri ise günümüze ulaşamamış ve yıkılmıştır. Çin’in kuzeybatısını ziyaret ederek Çin Seddi’ni görmek mümkündür. Ayrıca yapı, 7 Temmuz 2007 tarihinde, dünyanın yedi harikasından biri olarak seçilmesiyle dikkat çekmiştir.

Çin Seddi ne zaman yapıldı?

Savunma duvarı inşasının temeli yaklaşık 20 farklı krallık tarafından atılmıştır. Çin Seddi, M.Ö 221 ve 608 yılları arasında yapılmıştır. Gobi Çölü’nün güneyinden batıya doğru devam eden yapı, daha önce inşa edilen krallık duvarlarının birleştirilmesini de kapsar. M.S 17. yüzyıla kadar devam eden ekleme ve yenileme çalışmaları ile Çin Seddi ülkeyi dış saldırılara karşı korumuştur.

Seddin yüksekliği ise arazi koşullarına göre farklı aralıklara sahiptir. Yükseklik bazı noktalarda 2 metre, kimi yerlerde ise 8 metreye kadar çıkmaktadır. Yapı, Savaşan Beylikler Dönemi’nde inşa edilmeye başlamasıyla dikkat çeker.

Çin Seddi neden yapıldı?

Çin hanedanları, sınır güvenliklerini sağlamak için duvarlar inşa etmiştir. Çin hükümdarı Qin Shi Huang tarafından eski duvarlar birleştirilmiş ve yenilenmiştir. Böylece Çinliler kuzeyden gelecek Moğol ve Türk boylarının saldırılarını önlemeyi amaçlamıştır. Hükümdar uzun yıllar süren Çin Seddi ile devletin gücünü tüm dünyaya göstermek istemiştir. Ayrıca duvar inşasında ele geçirilen hanedanlardaki savaş esirleri de çalıştırılarak cezalandırılmıştır. Duvar üzerinde yer alan gözetleme kuleleri, okçu tepeleri ve siperler, seddin güvenlik duvarı etkinliğinin artmasında etkili olmuştur. Duvar yüksekliği ise genellikle 4-6 metre arası değerlere sahiptir.

Çin Seddi uzunluğu ne kadar?

Çin Seddi’nin yıkılmış kollarıyla birlikte toplam uzunluğu yaklaşık 9000 kilometredir. Bazı arkeolojik araştırmalar ise seddin toplam uzunluğunun 21.000-22.000 km arası olduğunu göstermektedir. Oldukça uzun yapısı ve heybetiyle büyüleyen Çin Seddi, Ming Hanedanı devrinden kalan bölümüyle ziyarete açıktır. Diğer bölümlerin birçoğu, tarih boyunca iklim ve çeşitli saldırılar sonucu hasar almış veya yıkılmıştır. Çin Seddi yapılış amacı ve tarihe olan önemli katkıları sebebiyle dünya çapında en önemli turizm yapıları arasındadır.

Çin Seddi kaç yılda yapıldı?

Çin Seddi yaklaşık 400 yılda inşa edilmiştir. Eski savunma duvarları birleştirilmiş, eklemeler yapılmıştır. Ayrıca Çin Seddi’nin M.Ö 221 yılından M.S 17. yüzyıla kadar bölüm ekleme ve hasar gören alanlara bakım çalışmaları yapılmıştır. Seddin en yüksek noktası ise deniz seviyesinden yaklaşık 1525 metre yüksekliğe sahiptir.

Tepeler ve dağlar üzerinde devam eden yapı 5-7 metre arası duvar genişliğiyle de dikkat çeker. Genişlik değeri yapının bölümlerine göre farklıdır. Kapılar ise hanedanlar tarafından yoğun nüfusun olduğu alanlarda veya savunma gereken bölgelerde inşa edilmiştir. Gözetleme kuleleri de Çin Seddi’nin savunma gücünü artırmıştır.

Çin Seddi efsaneleri nelerdir?

Çin Seddi’ne ait efsaneler şu şekildedir:

Çin Seddi “Dünyanın Ejderhası” olarak da adlandırılır. Çin Seddi’nin inşası sırasında yapıyı izleyen ejderhanın bıraktığı izlere göre savunma duvarının tamamlandığı efsanelerde anlatılmıştır. İsmin kaynağı da bu efsanelere dayanmaktadır.

Efsaneye göre seddin yapımında ölen işçi Meng Jiang Nu’un eşi duvarın önünde ağlamaya başlamıştır. Kadının gözyaşları ile yıkılan duvarın altından kocasına ait kemik kalıntıları çıkmıştır. Kocasının kemiklerini alan kadın evinin yakınına kemikleri gömmüştür. Efsanede geçen kadının heykeli de Çin Seddi üzerinde bulunmaktadır.

Çin Seddi’ne “Zülkarneyn Seddi” adı da verilmiştir. Rivayete göre Zülkarneyn’in yapı dışındaki bölgeye geldiği sırada toplum, Yecüc ve Mecüc’den şikayetçi olmuştur. Zülkarneyn Peygamber ise eziyet gören toplumu korumak amacıyla Yecüc ve Mecüc kavimlerini seddin diğer tarafına sürmüştür. Zülkarneyn Seddi ismi verilmesi bu rivayetten kaynaklanmaktadır.

Çin Seddi hangi iki ülke arasında yer alır?

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Çin Seddi, Moğolistan ve Çin ülkeleri arasında yer alır. 2500 kilometrelik bölümü ayakta duran yapı, istilacı toplumların akınlarını kesmek ve ülkenin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Yapı, insan eliyle inşa edilen en uzun savunma duvarı olma özelliğine de sahiptir.

Çin Seddi, kalıntıları ve yüksek taş duvarları ile dünya tarihinde inşa edilen en önemli yapılar arasındadır. Bunun yanı sıra duvarın kuzeye bakan bölümlerinin daha yüksek olması, akınlara karşı inşa edildiğine kanıt olabilir. Çin Seddi inşası ile ülke sınırları içinde yaşayan halkın güvende hissetmesi amaçlanmıştır.

Çin Seddi kime karşı yapılmıştır?

Hunlar ve Moğollar gibi farklı Türk toplumları, Çinliler üzerine akınlar düzenlemiştir. Tarih boyunca yoğun şekilde devam eden akınlara karşı Çinliler, Çin Seddi’ni inşa ederek güvenlik duvarı oluşturmayı amaçlamıştır. Ayrıca Çin sınırları içinde yaşayan hanedanların birbirlerine karşı savunma amaçlı inşa ettikleri duvarlar, Çin Seddi’nin temelini oluşturur.

Çin Seddi hem ülke sınırları dışından gelen tehlikelere hem de ülke içinde yer alan hanedanlıkların güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilmiş savunma duvarı özelliği taşımıştır. Bunun yanı sıra Çin Seddi, Ming Hanedanlığı’nın yıkılması sonucu geniş alana yayılmaya başlamıştır. Günümüzde Çin Seddi’nin ayakta kalan 2500 kilometrelik bölümünü görmek mümkündür.

