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Ötüken nerede, şu an hangi ülkede, nerenin başkentidir? Ötüken'in Türkler için önemi nedir, Ötüken'in şimdiki adı nedir?

10.03.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ötüken tarihte kurulan ilk Türk devletlerine başkentlik yapmasıyla dikkat çeker. Önemli kararların alındığı Ötüken bölgesi, birçok medeniyetin ve toplumun etkisi altında kalmıştır. Orta Asya tarihinde Ötüken, ilk Türk devletleri tarafından kutsal başkent olarak tanımlanmıştır. Tarihi metinlerde de Ötüken kelimesine sıkça rastlamak mümkündür. Bazı metinlerde “Ötügen” şeklinde de geçmiştir. Ötüken nerede, şu an hangi ülkede?

Ötüken nerede, şu an hangi ülkede, nerenin başkentidir? Ötüken'in Türkler için önemi nedir, Ötüken'in şimdiki adı nedir?

İçindekiler

  • Ötüken nerede, şu an hangi ülkede?
  • Ötüken şu an hangi ülkede yer alır?
  • Ötüken'in Türkler için önemi nedir?
  • Ötüken'in haritadaki yeri neresidir?
  • Ötüken hangi ülke sınırları içerisindedir?
  • Ötüken’in öne çıkan özellikleri nelerdir?
  • Ötüken'in şimdiki adı nedir?
  • Ötüken nerenin başkenti?

Ötüken şehri yüksek tepeler üzerinde yer alır. Çevresinde bulunan nehir ve dağlar ise bölgenin yüksek güvenliğe sahip olmasında etkilidir. Tarihte dünyanın merkezi olarak kabul edilen ve kutsal görülen Ötüken şehri, büyük devletlere başkentlik yapmıştır. Bunun yanı Moğolcada şehrin ismi Etügen, Otogen ve İdugen olarak da geçmektedir. Orhun Nehri kaynaklarının bulunduğu Ötüken, Göktürk Devleti’ne de başkentlik yapmıştır. Geleneksel Türk inanışlarında Ötüken bölgesi önemli bir yere sahiptir.

Ötüken nerede, şu an hangi ülkede?

Ötüken, Moğolistan ve Rusya sınırları içerisinde yer alır. Orhun Nehri kaynakları yakınında olması dikkat çeker. Bölgede bulunan dağlar ve tepeler, tarihte birçok Türk devleti tarafından, mühimmat depolamak amacıyla kullanılmıştır. Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar gibi toplumlar, Ötüken’in kutsal şehir olduğuna inanmıştır.

Çince kaynaklarda ise Ötüken kelimesi, “U-te-kien” olarak geçmektedir. Bölge günümüze kadar adını korumasıyla dikkat çeker. Ayrıca tarihte kurulan ve sınırları genişleyen birçok Türk devleti, başkentini Ötüken’e taşımıştır. Ötüken ormanları ise bölgede kurulan devletlerin, güvenlik amaçlı sığındıkları bölge olmasıyla ön plana çıkar.

Ötüken şu an hangi ülkede yer alır?

Ötüken şehri günümüzde, Moğolistan ve Rusya ülkelerinin sınırları içinde kalmıştır. Türk devletleri tarafından coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle başkent olarak kullanılmıştır. Çin kaynaklarında, destanlarda veya yazıtlarda sıkça anlatılan Ötüken, Göktürk Devleti zamanında büyük önem kazanmıştır. Göktürkler, Uygurlar ve Kırgızlara uzun süre başkentlik yapmıştır.

Ötüken, Orta Asya’da yaşayan toplumlar tarafından tarih boyunca kötülüklere karşı sığınılacak liman olarak görülmüştür. Günümüzde Moğolistan ülkesine seyahat ederek Ötüken’i görmek ve tarihi alanlarda döneme ait eserleri görmek mümkündür.

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Ötüken'in Türkler için önemi nedir?

Eski Türklerin geleneksel inancının Tengricilik olması Ötüken’in Türkler için önemli olmasında etkilidir. Tengricilikte toprağa “Ötüken” ismi verilmiştir. Şehir ismini de buradan almıştır. Önemli kararların alındığı ve tarihe yön veren Ötüken için Türkler, adaklar adamış ve kurbanlar kesmiştir. Gür ve geniş ağaçlarla kaplı Ötüken Ormanı ise Orta Asya’da yaşamış Türk toplumları tarafından kutsal mekân olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bölgede kurulan devletler, Ötüken’in tanrıya en yakın olan bölge olduğuna inanarak şehri başkent ilan etmişlerdir.

Ötüken'in coğrafi konumu ve iklim koşulları da başkent olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Dağlarla çevrili olması, bölgede yaşayan devletlerin Çin baskısından korunmalarını sağlamıştır. Şehrin çevresi gür orman ağaçlarıyla kaplıdır. Manevi açıdan değerli görülmesi de bölgede kurulan büyük devletlerin Ötüken’i başkent olarak seçmesine katkı sağlamıştır.

Ötüken'in haritadaki yeri neresidir?

Ötüken şehri Türk tarihinin kökeni açısından önemli merkezlerden birisidir. Ötüken şehri haritada, Moğolistan ve Rusya sınırları içinde kalan bölgedir. Ötüken şehri, Orta Asya bölgesi haritasında yer alır. İki ülke sınırları içinde bulunan Ötüken’i görmek için Moğolistan’a seyahat etmek gerekir. Bölgeye ulaşım sonrası orman ve dağlarla çevreli bölgeyi gezerek Türk kültürüne yerinde tanıklık etmek mümkündür. Ayrıca harita uygulamaları veya fiziki dünya haritalarını inceleyerek Orta Asya bölgesinde Ötüken’i kolayca bulabilirsiniz.

Ötüken hangi ülke sınırları içerisindedir?

Türklerin yeryüzünde var olduğu ve dünyaya yayıldığı bölge olarak kabul edilen Ötüken şehri, Rusya ve Moğolistan sınırları içerisindedir. Ötüken Dağı ise Moğolistan ülkesinin Zavhan ilinde bulunur. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleri, Ötüken Dağı’nın “Nama” adında koruyucuya sahip olduğuna inanmışlardır. Orman ve nehirlerle kaplı bölgeyi görmek için Moğolistan ülkesini ziyaret etmek gerekir. Türklerin yanı sıra birçok Moğol devleti de Ötüken’i başkent olarak kullanmıştır.

Ötüken’in öne çıkan özellikleri nelerdir?

Ötüken şehrinin öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanır:

  • Orhun Yazıtları, Hoyt Tamır Yazıtları ve Türk tarihine ait eserler bu bölgede bulunur.
  • Bölgede bulunan ırmaklar, Selenga Nehri’ni oluşturur.
  • Tarihte birçok Türk devletine başkentlik yapmıştır.
  • Türklerin ana yurdu olarak kabul edilir.
  • Rusya ve Moğolistan sınırları içinde kalmıştır.
  • Bölgeye günümüzde; hava yolu, kara yolu veya tren seferleriyle ulaşılabilir.
  • Kentin yaylaları yüksek olması sebebiyle tarihte kale görevi görmüştür.
  • Türklerin inancına göre kurulan Türk devletlerinin başkentinin Ötüken olması gerektiği düşünülmüştür.
  • İklim ve coğrafi koşulları bakımından Moğolistan’da yaşamaya en uygun bölgedir.
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Ötüken'in şimdiki adı nedir?

Dağ çukurunda kurulmuş şehir olarak öne çıkan Ötüken’in şimdiki adı günümüzde de aynı şekildedir. Moğolistan sınırları içinde yer alan Ötüken bölümü ise “Otgon Bölgesi” olarak da adlandırılmıştır. Bu bölge, Zavhan ve Aymak sınırları içerisinde yer alır. Ötüken’in Orta Asya’da en yaşanılabilir bölge olması ve doğal kaynakların bolca bulunması, tarihteki Türkler ve Moğollar tarafından başkent olarak kullanılmasını sağlamıştır. Bölgede bulunan Kurban Tamır, Orhun ve Tamır ırmaklarını görmek için Moğolistan’ı ziyaret edebilir, Türklerin ana yurdunu ve tarihi yazıtları inceleyebilirsiniz.

Ötüken nerenin başkenti?

Hangay Dağı ve Tamır Irmağı arasında kalan Ötüken tarihi boyunca Göktürklere, Hunlara ve Uygurlara başkentlik yapmıştır. Şehrin en önemli gelişme dönemi ise Göktürk Devleti zamanıdır. Ayrıca bölge, Çin’e taarruz eden devletlerin, mühimmat ve üs kaynağı merkezini oluşturmuştur. Etrafının dağlar ve ormanlarla kaplı olması, başkent olarak seçilmesinde etkilidir. Otgon Tenger Dağı civarında bulunan kent, dönemin geleneksel Türk inanışına göre kutsal kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra bölgede bol otların ve sulama alanlarının olması, hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

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