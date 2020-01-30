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  4. Maçlara koronavirüs engeli! Federasyon açıkladı

Maçlara koronavirüs engeli! Federasyon açıkladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Çin Futbol Federasyonu, ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Süper Lig'in başlama tarihini erteledi.

Maçlara koronavirüs engeli! Federasyon açıkladı

Federasyondan yapılan açıklamada, futbolun bütün unsurlarının virüs vakalarından etkilenmemesi için bütün seviyelerdeki liglerin başlama tarihinin ertelendiği kaydedildi.

Yaya Toure, Marouane Fellaini, Oscar, Marko Arnautovic, Salomon Rondon gibi çok sayıda yıldız futbolcunun kariyerini sürdürdüğü Çin Süper Ligi'nin bu yılki takvimi 22 Şubat-31 Ekim tarihleri olarak planlanmıştı.

Çin'deki koronavirüs vakalarından futbol dışındaki spor branşları da etkilendi. 15-16 Şubat'taki Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası ile 13-15 Mart'taki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası iptal edilirken, Formula 1 yönetimi de 17-19 Nisan'daki grand prix öncesinde gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.

Çin'deki koronavirüs vakalarında şu ana kadar 170 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı ise 7 bin 711'e çıktı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Futbol Federasyonu koronavirüs Spor Toto Süper Lig

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