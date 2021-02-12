Çin takvimine göre burçlar! Çin yeni yılı başlıyor: İşte burcunuz!

Günümüzde genellikle burçlarla ilgili konuşmalar yapıldığında Batı astrolojisi üzerinden ilerler. Çin astrolojisi hayvanlar halkası olarak düşünülebilir. Olay ve kişilik analizlerini yapmak için felsefeye, kozmosa, takvime ve doğanın ritimlerine başvurur. Sıkılıkla kullanılan Batı astrolojisinde ise uzaydaki cisimlerin pozisyonlarına ve hareketlerine bakılır. Çin takvimine göre 2021 yılına girmeye az kaldı. Çin’in dünyaca ünlü geleneksel bayramı Bahar Bayramı (Lunar Bayramı) her yıl Çin takvimine göre belirlenen tarihlerde kutlanıyor. Bu yıl ‘Öküz Yılı’ olarak kutlanacak. Peki Çin takvimine göre hangi burçunuz? İşte detaylar...
Çin astrolojisine göre burçlar, 12 hayvanla sembol edilir. Burçların döngüleri aylık olarak hareket etmez. Çin astrolojisine göre burcunuzu hesaplamak için doğum yılınız yeterlidir. Çünkü doğum yılı tüm bir senede aynı burcun özelliklerini gösterir.
Hızlı, zeki, becerikli ve çok yönlü kişileri ifade eder. Aynı zamanda bu yılda doğanlar oldukça nazik ve kibar insanlardır. En önemli özelliği cazibeli olmasıdır. Uyumlu, yaratıcı, sosyallerdir ve genelde çok konuşkan olurlar. Sosyal olmalarına rağmen içine kapanıktırlar. 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 ve 2020 tarihleri bu burcun etkisindedir.
Çalışkan, sabırlı, sadık ve cesurdurlar.Başkasının hiç uğraşmayacağı bir işe bile gücü bitene kadar sabırla uğraşır ve çalışırlar. Pek romantik olmamalarına rağmen sevgi ve şefkat doludurlar. Bir karar aldıklarında bundan dönmeleri oldukça zordur. 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021 bu burcun etki gösterdiği yıllardır.
Cesur, kendine güvenen ve rekabeti seven insanları tanımlar. Ne zaman, ne yapacakları belli olmaz. Güçlü karakterleri ve otoriter tavırlarıyla girdikleri her ortamda dikkat çekerler. 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 ve 2022 kaplan yıllarıdır.
Cömert, kültürlü, sanatkar ve duyarlıdırlar. Fazla tartışmaktan hoşlanmazlar, sakin bir yaşam tarzları vardır.Okumayı severler ve entelektüeldirler. 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 ve 2023 yılları tavşan burcunun etkisindedir.
Kendinden emin tavırlarıyla güven verirler. Akıllı ve yeni başlangıçlar için heveslidirler. Doğuştan liderdirler. İdealist, mükemmeliyetçi ve kararlıdırlar. Kolay kazanç sağlama yetenekleri vardır fakat çok savurgan ve sabırsızdırlar. 1928, 1940, 1952, 1964ü 1976, 1988, 2000, 2012 ve 2024 ejderha yılıdır.
Yılanın karmaşık bir karakteri vardır. Yılan burcuna mensup olan kişilere doğuştan gelen gizemli bir hava hakimdir. Akıllı ve bilge görüntülerinin altında aslında kararsız bir kişilik bulunur. 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 ve 2025 yılan yılı olarak bilinir.
At burcu, ilk bakışta öfkeli görüntüsünün ardından pamuk gibi bir kalp barındırır. Sempatiktirler, romantizmi severler. Bir anda sinirlenen yapıya sahiptirler ve özgürlüklerine düşkündürler. 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 ve 2026 yılları at burcunun etkisindedir.
İyiliksever, kibar, hassas ve kaygılıdırlar. Doğal olana düşkündürler ve zaanatkar yönleri güçlüdür. Çekingendirler toplu olarak hareket etmeyi daha çok severler. 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 ve 2027 yılları keçi burcunun yansımalarını gösterir.
Yaratıcı, uyumlu, hilebazlığa yatkındırlar. Popülerdirler fakat bu durum şımarmalarına sebep olduğundan çevre tarafından çok ciddiye alınmazlar. Hazırcevaptırlar, doğuştan gelen özgün fikir ve yaratıcılığa sahiptirler. 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 ve 2028 yıllarında maymun burcunun etkisi görülür.
Horozlar, ejderhaların daha aklı başında ve açık sözlü halleridir. Her ne kadar kibirli ve gösteriş düşkünü olsalarda, bu benmerkezcilik bu yıl onları hiçbir yere taşımayacak. İlişkilerinde ise onları bol bol başarı bekliyor olacak. Başkalarının ihtiyaçları ve gereksinimleri kadar büyük resme baktıklarında, kendilerini de geliştireceklerdir. 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 ve 2029 yılları horoz yılı olarak kabul edilir.
Dürüst, sadık ve içtendirler. Dostlarına çok önem verirler. Ailesine ve çevresine karşı çok koruyucudur. Kimsenin üzülmesini istemezler. Hayranlık duyulan insanlardır ve güvenilirdirler. 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 ve 2030 tarihleri köpek yılları olarak kabul edilir.
Dürüst, neşeli ve keyfine düşkündürler. Evcil ve ailelerine düşkündürler. Köpek burcu gibi dostlarına çok önem verirler. İş hayatında çok başarılıdırlar başladığı işi asla yarım bırakmazlar. 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 ve 2031 domuz yılı olarak bilinir.
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