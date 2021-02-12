Çin takvimine göre burçlar! Çin yeni yılı başlıyor: İşte burcunuz!

Günümüzde genellikle burçlarla ilgili konuşmalar yapıldığında Batı astrolojisi üzerinden ilerler. Çin astrolojisi hayvanlar halkası olarak düşünülebilir. Olay ve kişilik analizlerini yapmak için felsefeye, kozmosa, takvime ve doğanın ritimlerine başvurur. Sıkılıkla kullanılan Batı astrolojisinde ise uzaydaki cisimlerin pozisyonlarına ve hareketlerine bakılır. Çin takvimine göre 2021 yılına girmeye az kaldı. Çin’in dünyaca ünlü geleneksel bayramı Bahar Bayramı (Lunar Bayramı) her yıl Çin takvimine göre belirlenen tarihlerde kutlanıyor. Bu yıl ‘Öküz Yılı’ olarak kutlanacak. Peki Çin takvimine göre hangi burçunuz? İşte detaylar... ÇİN BURCU VE BURÇLARI SİMGELEYEN HAYVANLAR Çin astrolojisine göre burçlar, 12 hayvanla sembol edilir. Burçların döngüleri aylık olarak hareket etmez. Çin astrolojisine göre burcunuzu hesaplamak için doğum yılınız yeterlidir. Çünkü doğum yılı tüm bir senede aynı burcun özelliklerini gösterir. FARE Hızlı, zeki, becerikli ve çok yönlü kişileri ifade eder. Aynı zamanda bu yılda doğanlar oldukça nazik ve kibar insanlardır. En önemli özelliği cazibeli olmasıdır. Uyumlu, yaratıcı, sosyallerdir ve genelde çok konuşkan olurlar. Sosyal olmalarına rağmen içine kapanıktırlar. 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 ve 2020 tarihleri bu burcun etkisindedir.

ÖKÜZ Çalışkan, sabırlı, sadık ve cesurdurlar.Başkasının hiç uğraşmayacağı bir işe bile gücü bitene kadar sabırla uğraşır ve çalışırlar. Pek romantik olmamalarına rağmen sevgi ve şefkat doludurlar. Bir karar aldıklarında bundan dönmeleri oldukça zordur. 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021 bu burcun etki gösterdiği yıllardır. KAPLAN Cesur, kendine güvenen ve rekabeti seven insanları tanımlar. Ne zaman, ne yapacakları belli olmaz. Güçlü karakterleri ve otoriter tavırlarıyla girdikleri her ortamda dikkat çekerler. 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 ve 2022 kaplan yıllarıdır. TAVŞAN Cömert, kültürlü, sanatkar ve duyarlıdırlar. Fazla tartışmaktan hoşlanmazlar, sakin bir yaşam tarzları vardır.Okumayı severler ve entelektüeldirler. 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 ve 2023 yılları tavşan burcunun etkisindedir. EJDERHA Kendinden emin tavırlarıyla güven verirler. Akıllı ve yeni başlangıçlar için heveslidirler. Doğuştan liderdirler. İdealist, mükemmeliyetçi ve kararlıdırlar. Kolay kazanç sağlama yetenekleri vardır fakat çok savurgan ve sabırsızdırlar. 1928, 1940, 1952, 1964ü 1976, 1988, 2000, 2012 ve 2024 ejderha yılıdır.