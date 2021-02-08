Osmanlı padişahlarının burçları nelerdir? Fatih Sultan Mehmet hangi burçtur? İşte tarihe yön veren Osmanlı padişahlarının burçları...

Tarihi kaynaklarda Osmanlı padişahlarının doğum tarihleri net bir şekilde bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmet’ten sonraki padişahların doğum tarihlerine ilişkin kayıtlar daha özenli tutulmuştur. Bu doğum tarihlerinde yola çıkarak Osmanlı padişahlarının burçlarını araştırdık. FATİH SULTAN MEHMET 29 Mart 1432 tarihinde Edirne’de doğan Fatih Sultan Mehmet koç burcudur. Burcunun en önemli özelliği ise aktif, dinamik ve lider vasıflara sahip olmasıdır. II. BAYEZİD Fatih Sultan Mehmet’in oğlu olan II. Bayezid 3 Aralık 1448 tarihinde doğdu. Yay burcu olan II. Beyazid’ın en önemli özelliği cesur kararlar alabilmesidir. Babasının bilme olan ilgisini kendisine de entegre eden II. Bayezid, edebiyata olan düşkünlüğüyle tanınır. Sık sık şairlerle bir araya gelen II. Bayezid kendisi de şiirler yazıyordu. YAVUZ SULTAN SELİM 10 Ekim 1470 tarihinde doğan Yavuz Sultan Selim terazi burcudur. Terazi burcunun estetik ve sanata olan düşkünlüğü Yavuz Sultan Selim’in kişiliğine de yön veren en önemli detaylardan biri oldu. Mükemmelliyetçi tavrını saltanat sürdüğü dönem boyunca korudu.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 tarihinde doğdu. Boğa burcuna mensup olan padişah, azimle hareket eden irade sahibi bir devlet adamıydı. Karar vermeden önce mutlaka adalet terazisinde düşünürdü. Kanun ve adalet onun taviz vermeyeceği konular arasındaydı. II. SELİM 28 Mayıs 1524 tarihinde doğan II. Selim zeki, esprili ve sosyal kişiliğiyle ikizle burcunun tüm özelliklerini taşıyordu. İyi bir iletişim yeteneğine sahip olan padişah kelime oyunlarıyla da döneminin edebiyat dünyasına yön veren isimler arasındaydı. II. OSMAN (GENÇ OSMAN) 3 Kasım 1604 tarihinde doğan Genç Osman Akrep burcuydu. Kararlı ve değişime açık bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Beş dili usta bir şekilde konuşan Genç Osman tahta çıkar çıkmaz devletin üst düzey yöneticilerinde görev değişikliği yapmasıyla radikal bir isim olduğunu kanıtlamıştır. IV. MURAD Sultan IV. Murad, 26 Temmuz 1612 tarihinde doğdu. Aslan burcuna mensup olan padişah, son derece otoriter ve sert bir yapıdaydı. Hükümdarlık döneminde gece sokağa çıkmayı, içki ve tütün tüketmeyi yasaklamıştı. Aslan burcunun yönetici ve koruyucu olma özelliklerinin tamamını yansıtırdı. Aynı zamanda mükemmeliyetçi ve enerjik bir kişiliğe sahipti.