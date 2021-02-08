Osmanlı padişahlarının burçları nelerdir? Fatih Sultan Mehmet hangi burçtur? İşte tarihe yön veren Osmanlı padişahlarının burçları...

Tarihi kaynaklarda Osmanlı padişahlarının doğum tarihleri net bir şekilde bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmet’ten sonraki padişahların doğum tarihlerine ilişkin kayıtlar daha özenli tutulmuştur. Bu doğum tarihlerinde yola çıkarak Osmanlı padişahlarının burçlarını araştırdık.
29 Mart 1432 tarihinde Edirne’de doğan Fatih Sultan Mehmet koç burcudur. Burcunun en önemli özelliği ise aktif, dinamik ve lider vasıflara sahip olmasıdır.
Fatih Sultan Mehmet’in oğlu olan II. Bayezid 3 Aralık 1448 tarihinde doğdu. Yay burcu olan II. Beyazid’ın en önemli özelliği cesur kararlar alabilmesidir. Babasının bilme olan ilgisini kendisine de entegre eden II. Bayezid, edebiyata olan düşkünlüğüyle tanınır. Sık sık şairlerle bir araya gelen II. Bayezid kendisi de şiirler yazıyordu.
10 Ekim 1470 tarihinde doğan Yavuz Sultan Selim terazi burcudur. Terazi burcunun estetik ve sanata olan düşkünlüğü Yavuz Sultan Selim’in kişiliğine de yön veren en önemli detaylardan biri oldu. Mükemmelliyetçi tavrını saltanat sürdüğü dönem boyunca korudu.
Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 tarihinde doğdu. Boğa burcuna mensup olan padişah, azimle hareket eden irade sahibi bir devlet adamıydı. Karar vermeden önce mutlaka adalet terazisinde düşünürdü. Kanun ve adalet onun taviz vermeyeceği konular arasındaydı.
28 Mayıs 1524 tarihinde doğan II. Selim zeki, esprili ve sosyal kişiliğiyle ikizle burcunun tüm özelliklerini taşıyordu. İyi bir iletişim yeteneğine sahip olan padişah kelime oyunlarıyla da döneminin edebiyat dünyasına yön veren isimler arasındaydı.
3 Kasım 1604 tarihinde doğan Genç Osman Akrep burcuydu. Kararlı ve değişime açık bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Beş dili usta bir şekilde konuşan Genç Osman tahta çıkar çıkmaz devletin üst düzey yöneticilerinde görev değişikliği yapmasıyla radikal bir isim olduğunu kanıtlamıştır.
Sultan IV. Murad, 26 Temmuz 1612 tarihinde doğdu. Aslan burcuna mensup olan padişah, son derece otoriter ve sert bir yapıdaydı. Hükümdarlık döneminde gece sokağa çıkmayı, içki ve tütün tüketmeyi yasaklamıştı. Aslan burcunun yönetici ve koruyucu olma özelliklerinin tamamını yansıtırdı. Aynı zamanda mükemmeliyetçi ve enerjik bir kişiliğe sahipti.
25 Şubat 1643 tarihinde doğan II. Ahmed, balık burcuydu. Devlet işlerini çok yakından takip etse de fazlaca içine kapanık bir padişahtı. Yazma sanatına hayran, hat sanatında ise ustaydı. Şairleri ve şiirlere fazlaca düşkündü. II. Ahmed, bu özellikleriyle balık burcunun tüm özelliklerini taşıyordu.
II. Mustafa, 6 Şubat 1664 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kova burcuna mensup olan padişah, iradeli ve kararlı bir yapıya sahipti. Tahta çıktığı 3. gün yapacağı işleri detaylı bir şekilde anlatan hatt-ı hümâyûn yayınladı. Bu metinde; zevk, sefa ve rahatı kendine haram eylediğini yazmıştı. Sık sık milletine yapacağı hizmet için sıkıntının her türlüsüne katlanacağını belirtirdi. Onun bütün özellikleri vizyon sahibi kova burcunu yansıtır.
III. Osman, 2 Ocak 1699 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şefkat ve merhamet sahibi olan padişah, Oğlak burcuydu. Gelişmiş görev bilinci burcunun en belirgin özelliğiydi. III. Osman bu özelliğini sürekli gösteren bir padişahtı. Kılık değiştirerek halk arasına karışır ve insanların sorunlarını dinlerdi. Tahta çıktığı 56. yaşına kadar sarayda hapis hayatı yaşadığı için aynı zamanda sabırsız ve sinirli bir kişiliği de vardı.
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