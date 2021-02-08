Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Osmanlı padişahlarının burçları nelerdir? Fatih Sultan Mehmet hangi burçtur? İşte tarihe yön veren Osmanlı padişahlarının burçları...

Osmanlı padişahlarının burçları nelerdir? Fatih Sultan Mehmet hangi burçtur? İşte tarihe yön veren Osmanlı padişahlarının burçları...

Seray Üstün Seray Üstün 08.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Osmanlı padişahlarının burçları nelerdir? Fatih Sultan Mehmet hangi burçtur? İşte tarihe yön veren Osmanlı padişahlarının burçları...

Tarihi dizi ve filmler her daim dikkat çekici olmuştur. Tarihin gizli penceresini aralayan bu yapımlar büyük bir dikkatle takip edilmiştir. Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi diziler yalnızca ülkemizde değil uluslararası arenada da seyircisiyle buluşmuştur. Peki Osmanlı dönemine yön veren padişahların özel hayatına dair ne kadar bilgiye sahipsiniz? Osmanlı padişahlarının hangi burç olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte detaylar...

Tarihi kaynaklarda Osmanlı padişahlarının doğum tarihleri net bir şekilde bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmet’ten sonraki padişahların doğum tarihlerine ilişkin kayıtlar daha özenli tutulmuştur. Bu doğum tarihlerinde yola çıkarak Osmanlı padişahlarının burçlarını araştırdık.

FATİH SULTAN MEHMET

FATİH SULTAN MEHMET

29 Mart 1432 tarihinde Edirne’de doğan Fatih Sultan Mehmet koç burcudur. Burcunun en önemli özelliği ise aktif, dinamik ve lider vasıflara sahip olmasıdır.

II. BAYEZİD

II. BAYEZID

Fatih Sultan Mehmet’in oğlu olan II. Bayezid 3 Aralık 1448 tarihinde doğdu. Yay burcu olan II. Beyazid’ın en önemli özelliği cesur kararlar alabilmesidir. Babasının bilme olan ilgisini kendisine de entegre eden II. Bayezid, edebiyata olan düşkünlüğüyle tanınır. Sık sık şairlerle bir araya gelen II. Bayezid kendisi de şiirler yazıyordu.

YAVUZ SULTAN SELİM

YAVUZ SULTAN SELİM

10 Ekim 1470 tarihinde doğan Yavuz Sultan Selim terazi burcudur. Terazi burcunun estetik ve sanata olan düşkünlüğü Yavuz Sultan Selim’in kişiliğine de yön veren en önemli detaylardan biri oldu. Mükemmelliyetçi tavrını saltanat sürdüğü dönem boyunca korudu.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 tarihinde doğdu. Boğa burcuna mensup olan padişah, azimle hareket eden irade sahibi bir devlet adamıydı. Karar vermeden önce mutlaka adalet terazisinde düşünürdü. Kanun ve adalet onun taviz vermeyeceği konular arasındaydı.

II. SELİM

II. SELİM

28 Mayıs 1524 tarihinde doğan II. Selim zeki, esprili ve sosyal kişiliğiyle ikizle burcunun tüm özelliklerini taşıyordu. İyi bir iletişim yeteneğine sahip olan padişah kelime oyunlarıyla da döneminin edebiyat dünyasına yön veren isimler arasındaydı.

II. OSMAN (GENÇ OSMAN)

GENÇ OSMAN

3 Kasım 1604 tarihinde doğan Genç Osman Akrep burcuydu. Kararlı ve değişime açık bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Beş dili usta bir şekilde konuşan Genç Osman tahta çıkar çıkmaz devletin üst düzey yöneticilerinde görev değişikliği yapmasıyla radikal bir isim olduğunu kanıtlamıştır.

IV. MURAD

IV. MURAD

Sultan IV. Murad, 26 Temmuz 1612 tarihinde doğdu. Aslan burcuna mensup olan padişah, son derece otoriter ve sert bir yapıdaydı. Hükümdarlık döneminde gece sokağa çıkmayı, içki ve tütün tüketmeyi yasaklamıştı. Aslan burcunun yönetici ve koruyucu olma özelliklerinin tamamını yansıtırdı. Aynı zamanda mükemmeliyetçi ve enerjik bir kişiliğe sahipti.

II. AHMED

II. AHMED

25 Şubat 1643 tarihinde doğan II. Ahmed, balık burcuydu. Devlet işlerini çok yakından takip etse de fazlaca içine kapanık bir padişahtı. Yazma sanatına hayran, hat sanatında ise ustaydı. Şairleri ve şiirlere fazlaca düşkündü. II. Ahmed, bu özellikleriyle balık burcunun tüm özelliklerini taşıyordu.

II. MUSTAFA

ıı. mustafa

II. Mustafa, 6 Şubat 1664 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kova burcuna mensup olan padişah, iradeli ve kararlı bir yapıya sahipti. Tahta çıktığı 3. gün yapacağı işleri detaylı bir şekilde anlatan hatt-ı hümâyûn yayınladı. Bu metinde; zevk, sefa ve rahatı kendine haram eylediğini yazmıştı. Sık sık milletine yapacağı hizmet için sıkıntının her türlüsüne katlanacağını belirtirdi. Onun bütün özellikleri vizyon sahibi kova burcunu yansıtır. 

III. OSMAN

III. OSMAN

III. Osman, 2 Ocak 1699 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şefkat ve merhamet sahibi olan padişah, Oğlak burcuydu. Gelişmiş görev bilinci burcunun en belirgin özelliğiydi. III. Osman bu özelliğini sürekli gösteren bir padişahtı. Kılık değiştirerek halk arasına karışır ve insanların sorunlarını dinlerdi. Tahta çıktığı 56. yaşına kadar sarayda hapis hayatı yaşadığı için aynı zamanda sabırsız ve sinirli bir kişiliği de vardı.

Herkesin yakından takip ettiği 12 burcun Osmanlı dönemindeki isimleri sizleri şaşırtacak!Herkesin yakından takip ettiği 12 burcun Osmanlı dönemindeki isimleri sizleri şaşırtacak!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Konsantrasyon eksikliğini geliştiren spor: Eskrim nedir?Konsantrasyon eksikliğini geliştiren spor: Eskrim nedir?
Bu sahneler unutuldu gittiBu sahneler unutuldu gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

Will Smith yeni projesiyle ortalığı kasıp kavuracak

Will Smith yeni projesiyle ortalığı kasıp kavuracak

Güzel yıldıza nazar değdi!

Güzel yıldıza nazar değdi!

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

İlginizi Çekebilir

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Diğer Haberler

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Kel başa şimşir tarak’ deyiminin gerçek hikayesi

‘Kel başa şimşir tarak’ deyiminin gerçek hikayesi!

Vedat Milor yeni anketiyle yine ortalığı karıştırdı

Vedat Milor yeni anketiyle yine ortalığı karıştırdı

10.10 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatlerin size iletmek istediği bir mesaj var!

Eskrim sporu nedir? Eğitimlere 5 yaşında başlanıyor

Konsantrasyon eksikliğini geliştiren spor: Eskrim nedir?

Spiritüel dünyanın kapılarını aradıkları iddia edilen tarihteki ilk büyük medyum ve hikayeleri

İlk profesyonel medyumlar! Her şey bir eşek şakasıyla başladı

Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durum

Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.