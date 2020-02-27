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Çin tuzundan uzak durun: Alerjiyi tetikleyebilir, insülin direncini hızlandırır

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Çin tuzunun kısa ve uzun vadede birçok sağlık sorununa yol açacağını dile getiren Dr. Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, “MSG, özellikle sinir sistemi için toksik bir maddedir. Alerjileri tetikleyebilir, gözlerde harabiyete yol açabilir, insülin direncini hızlandırır” dedi.

Çin tuzundan uzak durun: Alerjiyi tetikleyebilir, insülin direncini hızlandırır

Uzmanlar asıl adı 'Mono Sodyum Glutamat' (MSG) olan Çin tuzunun insan vücudunda olumsuz etki oluşturması nedeniyle kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Birçok hastalığa sebebiyet vermesi nedeniyle Çin tuzunun kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Başta obezite olmak üzere birçok hastalığa neden olan Çin tuzunun zararları hakkında bilgilendirmede bulunan Dr. Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, “Çin tuzu, tat verici bir gıda katkı maddesidir. Gıda üreticileri, MSG’ı E-621 koduyla yemeklere lezzet vermek için kullanılıyor. Yapılan araştırmalarda, MSG’nin doyma hissini baskılayıp daha çok yemeye neden olduğu ve MSG içeren yiyecek tüketenlerin daha kısa sürede acıktığını bulunmuştur. Bu sebeple üreticiler ve satıcılar daha çok tüketim sağlanması amacıyla Çin tuzunu kullanıyor. Bir nevi içine eklenen yiyeceğe bağımlı hale getiriyor. Bu nedende obezitenin artışında rol alan etkenlerden biri olarak kabul edebiliriz” dedi.

KISA VE UZUN VADEDE ETKİLERİ

Kısa ve uzun vadede birçok sağlık sorununa yol açacağını dile getiren Nişantaşı Üniversitesi’nden Dr. Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, “MSG, özellikle sinir sistemi için toksik bir maddedir. Alerjileri tetikleyebileceğini, gözlerde harabiyete yol açabileceğini, insülin direncini hızlandırır. Uzun süreli tüketimi ise alzheimer, parkinson, diyabet, hipertansiyon, börek hasarı, bulantı, çarpıntı, nefes darlığı, yüz, boyun, ense ve kollarda yanma, epilepsi nöbetlerine sebep olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

'PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN'

Hazır köfte harçları, et suyu tabletler, hazır çorbalar, cips, kraker, salam, sosis hatta bebek mamalarında bile Çin tuzunun bulunduğunu belirten Dr. Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, “Yönetmeliğe göre bal, tereyağ, şeker hariç tüm gıda maddelerinde limitler dahilinde kullanılabilmektedir. MSG’den korunmak için paketli hazır gıdalardan uzak durmalı, bu gıdaları alırken mutlaka etiket bilgileri okunmalıdır” uyarısında bulundu.

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