Yıllarca gübre niyetine kullandılar! Şimdi turşusunu yaptılar: Talep yağıyor

Bahar aylarında nektarin ve şeftali ağaçlarında kaliteli ürün elde etmek amacıyla yapılan tekleme işleminde yere atılan tonlarca çağla, turşu tesislerinde lezzetli bir ürüne dönüştürüldü.

Bir firmanın İşletme Müdürü Nimet Soysal, Gedelek'te 12 yıldır turşu sektöründe çalıştığını ve 6 yıldır aynı firmada görev yaptığını belirterek, tesiste 26 farklı çeşitte üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"ÇÖPE GİDECEĞİNE ZİYAN OLACAĞINA ÜRETİME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Özellikle son yıllarda çağla turşusunun ciddi bir tüketim trendi yakaladığını vurgulayan Nimet Soysal, tarladaki kaybı önleyen bu üretim modelinin hem üreticiye hem de köylüye ekonomik katkı sunduğunu söyledi. Soysal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çağla turşusunu anlatmam gerekirse, eskiden köyde köylülerimiz nektarin ve şeftalimizi tekledikleri zaman yere atıyorlardı. Gübre niyetine kullanılıp gidiyordu. Ama birkaç senedir bu bir ünlü oldu, yani bir trend oldu. Artık üretici olarak biz onları alıyoruz, turşu yapıyoruz. Köylülerimize de bu şekilde katkı sağlıyoruz. Çöpe gideceğine, ziyan olup ezileceğine biz onları üretiyoruz. Müşterilerimiz de üreten firmalar da köylülerimiz de bu durumdan çok memnun."

"YILLIK 13 TON ŞEFTALİ ÇAĞLASI İŞLİYORUZ"

Çağla turşusuna olan talebin her geçen gün arttığına dikkat çeken Soysal, sezondaki talep yoğunluğuna göre üretim planlaması yaptıklarını belirtti. Yıllık ortalama 13 ton şeftali çağlasını işlediklerini kaydeden Soysal, "Talebi çok fazla. Her sene tonajımız farklı oluyor; kimi sene 12 ton, kimi sene 15 ton yapıyoruz. Sezon başında listelerimize bakıp hangi ürün daha çok isteniyorsa üretimi ona göre hızlandırıyoruz. Çağla turşusu çok aşırı derecede bir trend oldu, sofralarda ayrı bir lezzet haline geldi" dedi.

Tarlada kaybolup giden çağlaları satın alarak katma değerli ürüne çeviren firma, hem tarımsal israfın önüne geçiyor hem de Gedelek turşusunun ürün yelpazesine yeni bir lezzet kazandırıyor.