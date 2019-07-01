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Cinayet fantezisi kan dondurdu!

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan korkunç cinayet vakası akıllara durgunluk verdi.

Genç kadın önce beyzbol sopasıyla darp edildi, sonra başı kesilerek öldürüldü.

Her satırı iğrenç!

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Yingying Zhang, Brendt Christensen tarafından önce beyzbol sopasıyla darp edildi. 29 yaşındaki cani adam beyzbol sopasıyla darp ettiği Yingying Zhang'i daha sonra kafasını keserek öldürdü.Genç kadının cansız bedeninin nerede olduğu bugün bile bilinmiyor.
Haziran 2017'de gerçekleşen korkunç infazın duruşması 24 Haziran Pazartesi günü görüldü. Peoria Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada jüri üyeleri 90 dakikalık görüşmenin ardından Christensen'i adam kaçırma, tecavüz ve cinayetle suçladı.Christensen, jürinin hakkında verdiği kararı dinlerken duygularını belli edecek herhangi bir harekette bulunmadı.Jüri üyeleri Christensen'e verilmesi gereken cezayı önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.
Duruşmanın ardından kameraların karşısına geçen Zhang'ın babası, jürinin verdiği ve vereceği kararları adaletin sağlanması yönünde bir adım olarak gördüğünü söyledi ve geçen iki yılda kızlarına olan özlemin arttığından bahsetti.Tam da bu esnada cinayete kurban giden genç kızın annesi Lifeng Ye gözyaşlarını tutamadı ve hıçkırarak ağlamaya başladı.Zhang'ın ailesinin avukatı olan Zhidong Wang, jüriye Christensen'in idam edilmesi yönünde tavsiye sunacağını söyledi.
Christensen'in savunma avukatları ise müvekkilleri için burada olduklarını çünkü hükümetin Christensen'i idam etmek istediğini ifade etti.Davanın savcısı, olası idam kararı öncesinde en az bir hafta düşünme süresi olacağını ve bu sürede Christensen'in sağlık sorunları gibi hususların düşünüleceğini açıkladı.
Christensen'in eski kız arkadaşı, cani adamın genç kızı öldürmekle böbürlendiğini ve Çinli Zhang'ın, Christensen'in on üçüncü kurbanı olduğunu belirtti.Christensen'in eski kız arkadaşı Terra Bullis, eski erkek arkadaşının genç kızı doğrayarak öldürdüğünü kendisine söylediğini, o anlarda FBI ile iş birliği yaptığı için üzerinde bir telsiz bulunduğunu ve Christensen'in cinayeti miras olarak nitelediğini anlattı.
Burs alarak Çin'den ABD'ye eğitim için gelen Yingying Zhang, kira kontratını imzalamak için yurttan dışarı çıktı ve o günden sonra kayıplara karıştı ve yapılan tüm aramalara rağmen cansız bedeni hiçbir yerde bulunamadı.Davayı araştıran uzmanlar, Christensen'in daha önce öldürdüğü birisi ya da birileri olup olmadığına dair kanıt bulamadı ve Christensen da daha önce 12 kişiyi öldürdüğüne yönelik bir itirafta bulunmadı.
Savcılar, Christensen'in 2013 yılında son derece prestijli fizik doktorası programına başladığını, birini öldürme fantezisine sahip olduğunu ve kötü şöhrete kavuşmak istediğini vurguladı.
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Anahtar Kelimeler:
abd cinayet

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