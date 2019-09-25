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Cinayet Süsü’nden yeni fragman

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Ali Atay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Cinayet Süsü filminden yeni fragman yayılandı.

Cinayet Süsü’nden yeni fragman

Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür’ün rol aldığı komedi filmi Cinayet Süsü’nün yeni fragmanı seyirciyle buluştu.

Leyla İle Mecnun dizisiyle tanıdığımız, Limonata filmiyle ilk yönetmenlik sınavından başarıyla geçen Ali Atay’ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Cinayet Süsü filmi, izleyiciye kahkaha dolu bir komedi vadediyor.

Tüm beceriksizlikleri ve yanlış yöntemleriyle ülke tarihinin en gizemli seri katil vakalarından birini çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını izleyenleri kahkahaya boğacak. ‘Cinayet Süsü’, 25 Ekim’de vizyona giriyor.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet süsü Ali Atay uğur yücel

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