'Cinayet Süsü'nün afışı görücüye çıktı

Ali Atay'ın yeni komedi filmi Cinayet Süsü'nden beklenen afiş geldi. Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor.

Yapımcılığını TAFF Pictures'ın üstlendiği, başrollerde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün rol aldığı komedi filmi Cinayet Süsü'nün merakla beklenen filmin afiş tasarımını ise Mazhar Bilgiç üstlendi.

Çekimleri 5 haftada tamamlanan, sezonun büyük sesi getirmesi beklenen Cinayet Süsü; tarihin en gizemli seri katil vakasını olabilecek en yanlış yöntemlerle çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin kahkaha dolu maceralarını konu alıyor.

Cinayet Süsü, 25 Ekim 2019 tarihinde vizyona giriyor.



