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Cinayeti, söylediği rap şarkısında itiraf etti

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DÜNYA  | 06.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kız arkadaşını öldürmekten gözaltına alınan adamın, bir barda söylediği rap şarkıda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Adamın, izleyenlerin kanını donduran o görüntüleri ABD’de günün konusu oldu.

Cinayeti, söylediği rap şarkısında itiraf etti

ABD’de yaşayan Amanda Custer (31) adlı kadın Kaliforniya eyaletinde Temmuz ayında ortadan kaybolmuştu. Los Angeles polisi kadına dair şu ana kadar bir bulguya rastlamamıştı ancak polis, kadının sevgilisi olduğunu öğrendiği 27 yaşındaki Robert Camou adlı adamı takibe almıştı. Daha önce kız arkadaşı ve ailesine defalarca şiddet uygulayan Camou’nun emniyetteki kabarık dosyası sonrası polis, adam üzerindeki takibini arttırdı.

YATAK ODASINDA KAN İZLERİNE RASTLANDI

Polis ekipleri dün Robert Camou’nun evinde arama yaptı ve yatak odasında, Amanda Custer’ın kan izlerine rastlandı. Şüpheli Camou ise aracında uyurken bulundu. Arabada yapılan aramada da bagajda kazma ve kadının kan izlerine rastlandı. Adam gözaltına alındı.

BARDA SÖYLEDİĞİ RAP ŞARKIDA İTİRAF ETTİ

Robert Camou’nun gözaltına alınması haberinin duyulması sonrası, Camou’nun bir barda ‘açık mikrofon’ adlı programda söylediği rap şarkıda cinayeti itiraf ettiğine dair görüntü ortaya çıktı.

Bardaki bir kişi tarafından kaydedilen ve polise verilen görüntülerde Camou’nun bir kadını öldürüp, gömdüğünü, polislerin kendisini aradığını ancak kendisinin ‘çenesini kapalı tutuğunu’ söylediği görülüyor.

Polis, görüntülerin, cinayetin ertesi günü çekilmiş olduğunu düşünüyor.

Polis yetkilileri, Camou ile ilgili mahkemeye tüm delillerle beraber bu videonun da sunulacağını belirterek, Amanda Custer’ın cesedinin yerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

CİNAYET GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

ABD medyası, Amanda Custer’ın, Camou’un kendisini öldüreceğini, hayatından endişe duyduğunu ve sürekli taciz ettiğine dair 2018’de ihbarda bulunduğunun öğrenildiğini yazdı.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Rap itiraf

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