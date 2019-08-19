Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Medvedev

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 9 numaralı seribaşı Medvedev ile klasmanın 16. basamağındaki Goffin karşılaştı.
Bir saat 39 dakika süren karşılaşmayı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Medvedev, kariyerinin ilk Masters şampiyonluğunu yaşadı.
Öte yandan Medvedev, bu şampiyonlukla dünya klasmanında 5. sıraya yükseldi.
Karagümrük'ten kaleci takviyesi
Hatayspor tek golle güldü
F.Bahçe için can atıyor! Flaş hamle
Shaqiri'den flaş G.Saray açıklaması!
Beşiktaş iki yıldızın peşinde
G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması
Balotelli'nin yeni takımı resmen açıklandı!
FIFA'dan Türk kulübüne büyük şok
Beşiktaş'tan kötü başlangıç
Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı
''F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur''
Türk derbisinde kazanan belli oldu
F.Bahçe'den 2. Lig'e gitti
Cengiz değerini 5'e katladı!
Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzon'dan Sturridge açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum