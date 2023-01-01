Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber plajda! Sevgilisini alıp ailesinin yanına gitti

1990'ların gözde modeli Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber Noel tatili için Meksika Cabo San Lucas'ı seçti. Genellikle tercih ettikleri bu tatil beldesinde Crawford ve Gerber'e çocukları ve onların sevgilileri de eşlik etti.

Kendisi gibi model olan kızı Kaia Gerber, sevgilisi Austin Butler ile bu aile tatilinin bir parçası oldu. Yine model olan oğlu Presley de sevgilisini alıp aile tatiline katıldı.

Kaia Gerber tatilde tanga bikinisiyle kameralara da yakalandı. Güzel model tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Zaman zaman da kitap okuyan güzeli fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.



