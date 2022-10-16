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Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber transparan elbisesiyle galanın yıldızı oldu

16.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cindy Crawford'un model olan kızı Kaia Gerber Academy Museum Gala'da siyah transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç modele bir bakan bir daha bakarken modelin tarzını görenler "Saf mükemmellik!" yorumunda bulundu.

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber transparan elbisesiyle galanın yıldızı oldu

1980'li ve 90'lara damgasını vuran model Cindy Crawford'un kendisiyle aynı mesleği seçen kızı Kaia Gerber tarzıyla galanın yıldızı oldu. 16 yaşından beri podyumda olan 21 yaşındaki genç model gala için siyah bir elbise seçti.

Annesinin izinen giden Gerber, Los Angeles'ta düzenlenen yıldızlarla dolu Academy Museum Gala'da poz verirken hayal gücüne çok az şey bıraktı.

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21 yaşındaki süper model, kıvrımlarını sergileyen siyah ve koyu mor bir elbise giydi. Transparan detaylara sahip elbisenin altına sütyen ya da kapatıcı giymeyen Kaia Gerber herkesten tam not aldı.

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"Saf mükemmellik!" yorumları alan genç model sık sık annesine benzetiliyor.

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Cindy Crawford Model yaşında
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