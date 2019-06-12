Çingene Kızı 9 günde 22 bin ziyaretçi ağırladı

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip müzede başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının da sergilendiği müze, son dönemde bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanların başında geliyor.

BÖLGE TURİZMİNİN BAŞLANGIÇ ROTASI GAZİANTEP

Zeugma Müze Müdürü Emine Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından bölgede ciddi turizm hareketliliği yaşandığını söyledi.

Bölgenin en önemli kentlerinden Gaziantep'in de bu hareketlilikten payını almaya başladığını anlatan Öztürk, kente gelen turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi'nin hem kentin hem de ülkenin en büyük markalarından biri haline geldiğini kaydetti.

Öztürk, Türkiye'nin tarihi ve kültürel varlıklarının, turizm değerlerinin, imaj ve markasının daha çok geliştirilmesi amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'da, ziyaretçi sayısının artmasına yönelik çalışmaların yapılmasına karar verildiğini anımsatarak, "Biz de bu anlamda bölgenin en önemli kültür rotasının başında gelmekteyiz. Gaziantep birçok medeniyetin gelip geçtiği yer olduğu için tarihi ve kültürel varlıkları yoğun bir şekilde bünyesinde barındırıyor." dedi.