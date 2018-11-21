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Çingene Kızı'nın kayıp parçaları teslim alındı

Atakan Yorulmaz Atakan Yorulmaz
KÜLTÜR SANAT  | 21.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye götürülmek üzere Türk yetkililer tarafından teslim alındı.

Parçalar 26 Kasım'da THY sponsorluğunda Gaziantep'e getirilecek.

Çingene Kızı dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca Zeugma Mozaiklerine ait 12 parçanın teslimi için üniversitede tören düzenlendi.

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!
Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu, Bowling Green Eyalet Üniversitesi Rektörü Dr. Rodney Rogers ve eserle ilgili süreçlerde görev alan çok sayıda bilim insanı katıldı.

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!
ABD'nin Chicago kentinden 26 Kasım'da THY uçağıyla Gaziantep'e getirilecek "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının sergileneceği Zeugma Mozaik Müzesi'nde hazırlıkların tamamlandığı bildirilmişti.

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!
Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi sınırları içindeki Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp 12 parçasının Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında protokol imzalanmıştı.

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!
Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek eserler, "Çingene Kızı"nın yakınlarında oluşturulmaya başlanan geçici alanda görülebilecek. Daha sonra ise parçalar kalıcı yerlerine yerleştirilecek.

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bowling Green Eyalet Üniversitesindeki Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilenmek üzere eserlerin replikalarının yaptırılmasını üslenirken, parçaların Türkiye’ye nakliyesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!
İlk olarak 2012 yılında girişimleri yapılan 12 parçayla ilgili daha kapsamlı çalışmalar 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı uhdesinde devam etmişti.

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!
1960'lı yıllarda Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan ve 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma Mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!

Çingene Kızı'nın parçaları dönüyor!
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gaziantep abd çingene kızı

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