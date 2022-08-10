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Çin'in Canberra Büyükelçisi, Avustralya'nın Tayvan meselesini dikkatle ele alması gerektiğini açıkladı

10.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Canberra Büyükelçisi, Avustralya'nın Tayvan meselesini dikkatle ele alması gerektiğini açıkladı

CANBERRA (AA) - Çin'in Canberra Büyükelçisi Şiao Çian, Avustralya hükümetindeki değişikliğin Çin ile problemli ilişkisini "sıfırlamak" için bir şansı olduğunu ve Tayvan meselesini dikkatle ele alması gerektiğini bildirdi.

Büyükelçi Şiao, The National Press Club'a yaptığı açıklamada, "Avustralya'nın, Çin-Avustralya ilişkilerini ciddi bir tavırla ele almasını umuyoruz. 'Tek Çin' konusunu ciddiye alın, Tayvan sorununu dikkatli şekilde ele alın." dedi.

Tayvan yakınlarında düzenlenen askeri tatbikatın ne zaman sona ereceğine dair bilgi paylaşmayan Şiao, başka yöntemler kullanılması seçeneğinin asla göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Şiao, "Gerektiğinde, mecbur kalındığında gerekli tüm yöntemleri kullanmaya hazırız. Gerekli tüm yöntem derken neyi kastediyorum? Hayal gücünüzü kullanabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Avustralya hükümetindeki değişikliğin, Çin ile problemli ilişkisini sıfırlamak için bir şansı olduğunu ve Tayvan meselesini dikkatle ele alması gerektiğini vurgulayan Şiao, yeni Avustralya hükümetinin Çin ile ilişkilerine iyi bir başlangıç yaptığına değindi.

Şiao, bunun sadece başlangıç olduğunun altını çizerek, bu ilişkiyi "sıfırlamak" için yapılacak çok şey olduğunu kaydetti.

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