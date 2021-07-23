YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çin'in Hınan eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

Çin'in Hınan eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

23.07.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin ve Tayvan, hafta sonu şiddetli yağmura neden olacak yeni bir tayfuna hazırlanıyor

Çin'in Hınan eyaletine bağlı Cıngcou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Yerel basında yer alan haberlerde, rakamların sadece Cıngcou'yu kapsadığı ve eyaletin diğer bölgelerinde de şiddetli sağanak nedeniyle nehirlerin taştığı belirtildi.

Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e çıktığı, sular altında kalan alanları boşaltma ve çamur temizleme çalışmaları devam eden Cıngcou'daki maddi kaybın yaklaşık 10 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında Cıngcou metrosunda sel sularında mahsur kalan 12 kişinin de bulunduğu, sel nedeniyle yaklaşık 400 bin kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou'daki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

- Çin yeni bir tayfuna hazırlanıyor

Öte yandan, Çin ve Tayvan'da, hafta sonu şiddetli yağışlara neden olacak yeni bir tayfun bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, In-fa tayfununun Çin'e doğru ilerlediğini ve Cıciang eyaletinden karaya ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Cıciang'ın acil durum yönetimi bürosu, risk uyarısının ikinci en yüksek seviyeye çıkarıldığını ve bölgedeki herkesi önleyici tedbirler almaya çağırdığını duyurdu.

Ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinde de halka benzer çağrılarda bulunuldu.

Şu anki rotasında, tayfunun Tayvan'ın kuzeyinden geçmesi ve adaya yüksek miktarda yağış getirmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktıMehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı
Anahtar Kelimeler:
Çin sel Tayvan

Ankara Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:18
Yatsı
21:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cuma

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Ayfer Muratlı Eczanesi
Cankaya
Ayşegülün Eczanesi
Cankaya
Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.