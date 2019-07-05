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Çinli erkeklere 'Pekin bikinisi' yasağı

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Çin'in Şantung eyaletindeki Jinan kentinde sıcak yaz günlerinde erkeklerin atletlerini göbeklerini açıkta bırakacak biçimde yukarı kaldırarak serinlemesi, bir başka deyişle 'Pekin bikinisi' yasaklandı.

Çinli erkeklere 'Pekin bikinisi' yasağı

Çin'deki aşırı sıcaklardan bunalan özellikle orta yaşlı erkeklerin serinlemek için kullandığı 'Pekin bikinisi'ne, vatandaşların şikayetleri üzerine, 'medeni olmaması' ve 'kentin imajını zedelediği' gerekçesiyle yasak geldi.

CNN International'da yer alan habere göre, Salı günü 8.7 milyon nüfusa sahip olan Jinan'da yetkililer, erkeklerin gömleklerini halka açık yerlerde yukarı çekmemeleri için talimat verdi.

Yeni düzenleme bazı vatandaşları mutlu ederken, sosyal medyada bazı kesimlerce de eleştirildi. Bir kullanıcının yasağa ilişkin 'Vur dedik öldürdün' diye yazdığı, bir diğerinin ise, "Tişörtsüz gezmenin karbon emisyonu klima kullanmaktan çok daha az" yorumunu yaptığı görüldü.

Çin'de tişörtlerini yukarı kıvırmış veya tamamen üstsüz gezen orta yaşlı adamları kamusal alanda görmek neredeyse sıradan bir görüntü olsa da bir çok şehirde 'Pekin bikinisi' tartışmalı bir hal aldı.

'MEDENİ OL, GÖBEĞİNİ AÇMA'

Geçen mayıs ayında da Pekin’e yakın bir sahil kentinde bir adam süpermarkete üstsüz gitmesi nedeniyle 7 dolar cezaya çarptırılmıştı.

Hatta, Hebei kentinde yerel otoriteler erkeklerin kamusal alanda tişörtsüz gezmemesi için bir kampanya başlatmış ve bir eğitim videosu bile çekmişlerdi.

Bu reklam filminde bir kadın sevgilisini sahilde arkadaşlarıyla kağıt oynayan babasıyla tanıştırıyor. Erkek arkadaşı, kadını kenara çekip "Baban bu mu? Ne kadar medeniyetsizmiş" diyor. Buna benzer birkaç durumun ardından baba artık kamusal alanda şapkası ve tişörtüyle oturuyor.

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