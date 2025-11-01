Mynet Trend

Çinli taykonotlar uzay istasyonuna ulaştı!

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni taykonot ekibi hedefe ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang'ı taşıyan Şıncou-21 mekiği, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.

Yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaşan taykonotlar, mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girdi. Taykonotları taşıyan Şıncou-21 uzay mekiği, dün gece Long March 2F roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı. Seferin komutanlığını üstlenen 48 yaşındaki Cang Lu, Kasım 2022'de uzaya gönderilen "Şıncou-15" seferinde uzay istasyonunda görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

İlk kez insanlı uzay görevinde yer alan taykonotlardan Vu Fey, insanlı uzay programına katılmadan önce Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketine bağlı Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde mühendis, Cang Hongcang ise Çin Bilimler Akademisine bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yapıyordu. Taykonotlar, Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da istasyona gönderilen ve 6 ayı aşkın süredir görev yapan taykonot ekibinden görevi devralacak.Kaynak: AABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

