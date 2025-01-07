Cinsel hayatını anlatmıştı! Gülseren Ceylan Tiktok'ta 10 dakikada 30 bin TL kazanmış

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil çifti gündemden düşmüyor. Bir küs bir barışık giden ilişkilerinde açıklamalarıyla dikkat çeken ikiliden Ceylan son olarak cinsel hayatlarını açık açık anlattı.

Gülseren Ceylan Erbil'in kendisini tatmin ettiğini söyleyerek "Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı" demişti.

Genç kadın bu açıklamadan sonra kazancıyla da gündeme geldi. Daha önce evindeki para makinesini gösteren Gülseren Ceylan Pınar Kerimoğlu’nun sorusu üzerine şunları söyledi:

“TikTok’ta yayın yaparak para kazanıyorum. İnsanlar hediye atıp ‘Evinizi gezdirin’ vs. istiyorlar. O yayında 10 dakikada 30 bin TL kazandım."

TİKTOK'TA TANIŞMIŞLAR

Gülseren Ceylan, bir gün TikTok’ta canlı yayındayken Mehmet Ali Erbil ile tanıştıklarını ve Erbil’in kendisini İstanbul’a davet ettiğini de söyledi. Bir süre sonra İstanbul’a geldiğinde görüştüklerini belirten Ceylan, “Bir kere görüştük ve zaman geçirdik. Sonrasında Bodrum’a gittim ama asla peşimi bırakmadı. Bir ay peşimden koştu, ‘Ben sensiz yapamam’ dedi. Ben de beni bu kadar sevdiğine inandım ve ailemi karşıma alıp onunla bir yola çıktım” şeklinde anlattı.