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Cinsel hayatını anlatmıştı! Gülseren Ceylan Tiktok'ta 10 dakikada 30 bin TL kazanmış

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.01.2025 07:48
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Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan önce ayrılık kararını açıkladı sonra cinsel hayatını anlattı. Gülseren Ceylan ayrıca TikTok kazancıyla da gündeme geldi.

Cinsel hayatını anlatmıştı! Gülseren Ceylan Tiktok'ta 10 dakikada 30 bin TL kazanmış

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil çifti gündemden düşmüyor. Bir küs bir barışık giden ilişkilerinde açıklamalarıyla dikkat çeken ikiliden Ceylan son olarak cinsel hayatlarını açık açık anlattı.

Gülseren Ceylan Erbil'in kendisini tatmin ettiğini söyleyerek "Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı" demişti.

Ayrılık sonrası "Korunmadık" deyip cinsel hayatlarını açık açık anlattı! "Hap kullanmamasına rağmen..." Ayrılık sonrası "Korunmadık" deyip cinsel hayatlarını açık açık anlattı! "Hap kullanmamasına rağmen..."

Genç kadın bu açıklamadan sonra kazancıyla da gündeme geldi. Daha önce evindeki para makinesini gösteren Gülseren Ceylan Pınar Kerimoğlu’nun sorusu üzerine şunları söyledi:

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“TikTok’ta yayın yaparak para kazanıyorum. İnsanlar hediye atıp ‘Evinizi gezdirin’ vs. istiyorlar. O yayında 10 dakikada 30 bin TL kazandım."

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TİKTOK'TA TANIŞMIŞLAR

Gülseren Ceylan, bir gün TikTok’ta canlı yayındayken Mehmet Ali Erbil ile tanıştıklarını ve Erbil’in kendisini İstanbul’a davet ettiğini de söyledi. Bir süre sonra İstanbul’a geldiğinde görüştüklerini belirten Ceylan, “Bir kere görüştük ve zaman geçirdik. Sonrasında Bodrum’a gittim ama asla peşimi bırakmadı. Bir ay peşimden koştu, ‘Ben sensiz yapamam’ dedi. Ben de beni bu kadar sevdiğine inandım ve ailemi karşıma alıp onunla bir yola çıktım” şeklinde anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
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