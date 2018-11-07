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Cinsel hayatınızı 3 kelimeyle anlatacak olsaydınız bu kelimeler neler olurdu?

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
VİDEO  | 07.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

İnsanların yanlarına giderek sorular soran YouTube kanalı Haydaa TV, bu defa cinsel hayatla ilgili bir soru sordu. Kişilere cinsel hayatlarını 3 kelime ile anlatmalarını isteyen ekibin videosu

Cinsel hayatınızı 3 kelimeyle anlatacak olsaydınız bu kelimeler neler olurdu?

İnsanların yanlarına giderek sorular soran YouTube kanalı Haydaa TV, bu defa cinsel hayatla ilgili bir soru sordu. Kişilere cinsel hayatlarını 3 kelime ile anlatmalarını isteyen ekibin videosu


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