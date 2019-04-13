Cinsel hayatınızı bu dört adımla canlandırabilirsiniz

İş stresi, yoğun hayat temposu, hiç durmayan çocuklar ve yılların verdiği alışkanlık çiftlerin cinsel hayatlarını monotonlaştırabilir. Ancak seks uzmanı Annabelle Knight'a göre cinsel hayatınızı renklendirmek için yapabileceğiniz çok basit yöntemler var.

seks uzmanı Annabelle Knight'ın zaman içerisinde libido'nuzu yeniden canlandıracak 4 yöntemi...

1. Dirty Talk, (Sexi konuşma) yapın

Yaramaz sohbet, arzu, uyarılma ve memnuniyet seviyelerinizi arttırmanın anahtarı olan pozitif beklenti oluşturmanın harika bir yoludur. Ayrı kaldığınız zamanlarda telefonda ya da mesajda bu şekilde sohbet etmeye özen gösterin.

2. Güç dinamiklerini değiştirin!

Yataktaki patronun kim olduğunu değiştirmek sizi rahat bölgenizden uzaklaştırır ve işleri cinsel açıdan değiştirmenize gerçekten yardımcı olabilir. Bu senaryoda karşıtları oynama zamanı geldi.

3. Oyun sonrası şımartın!

Fiziksel yakınlıktan sonra duygusal yakınlık gelmelidir, bu nedenle seks sonrası eşinizle derin ve anlamlı bir şekilde konuşmak için mükemmel bir zamandır.

4. Pozisyonları çeşitlendirin...

Yatakta tek düzelik yerine çeşitlilik her zaman iyidir ve ilişkinize renk katar.

