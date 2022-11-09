Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden

Dünyanın en genç milyarderlerinden olan Kylie Jenner, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. 25 yaşındaki Kylie Jenner, transparan elbisesiyle takipçilerini mest etti.

Kylie Jenner'in paylaşımına kocası Travis Scott'da kayıtsız kalamadı. Eşine alev emojisi atan Travis Scott, Türkçe'de 'vay' anlamına gelen 'whew' ifadesini kullandı.

Kylie Jenner'in cesur pozlarına kısa sürede 3 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Doğum yaptıktan sonra cinsel hayatının daha keyifli hale geldiğini söyleyen Kylie Jenner, ''Cinsellik ve iyi bir anne olmak aynı anda da olabilir'' demişti.

2017 yılından beri rap şarkıcısı Travis Scott ile evli olan Kylie Jenner, iki çocuk annesi.

İddialı pozlarıyla ilgi odağı olan Kylie Jenner'ın Instagram'da 370 milyondan fazla takipçisi var.



