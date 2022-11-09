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Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden

09.11.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de düzenlenen bir moda gecesine katılan dünyaca ünlü model Kylie Jenner, transparan elbisesiyle fırtına gibi esti. Kylie Jenner'in iddialı stiline ilk yorum kocası Travis Scott'dan geldi.

Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden

Dünyanın en genç milyarderlerinden olan Kylie Jenner, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. 25 yaşındaki Kylie Jenner, transparan elbisesiyle takipçilerini mest etti.

Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden

Kylie Jenner'in paylaşımına kocası Travis Scott'da kayıtsız kalamadı. Eşine alev emojisi atan Travis Scott, Türkçe'de 'vay' anlamına gelen 'whew' ifadesini kullandı.

Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden

Kylie Jenner'in cesur pozlarına kısa sürede 3 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden

Doğum yaptıktan sonra cinsel hayatının daha keyifli hale geldiğini söyleyen Kylie Jenner, ''Cinsellik ve iyi bir anne olmak aynı anda da olabilir'' demişti.

Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden

2017 yılından beri rap şarkıcısı Travis Scott ile evli olan Kylie Jenner, iki çocuk annesi.

Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden

İddialı pozlarıyla ilgi odağı olan Kylie Jenner'ın Instagram'da 370 milyondan fazla takipçisi var.

Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden

Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden

Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Kylie Jenner transparan elbisesiyle geceye damga vurdu İlk yorum eşinden


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