Cinsel ilişki itirafıyla gündeme gelmişti! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini şortlu pozlarıyla herkesi mest etti

Survivor 2021'de gösterdiği performansla akıllara kazınan Aleyna Kalaycıoğlu, o günlerdeki performansının yanı sıra sesi ve fiziğiyle de gündeme gelmişti. Survivor'dan döndükten sonra popüler bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyanın dikkat çektiği isimler arasında yer alıyor.

SURVİVOR'DA CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan 'Survivor'da cinsellik sorusunu' yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Şimdi biz adet falan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum." demişti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu itirafı sonrası birçok yerde konuyla alakalı paylaşım ve haber yapılmaya başlandı.

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı üzerinden hikaye paylaşan Kalaycıoğlu, 'Evde temizlik var' sözleriyle mini şortlu pozlarını paylaştı.

Kalaycıoğlu'nun bu paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.





