Cinsel ilişki sonrası geçici yüz felci yaşadı,hastaneye koştu! “Cinselliğe alerjim varmış”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir olayda 18 yaşındaki Chloe Lowery, ilk kez cinsel ilişkiye girdikten sonra kızarıklık, şişkinlik ve yüzünde oluşan geçici felç durumundan sonra korku dolu anlar yaşadı. Sekse alerjisi olduğunu keşfeden öğrenci nadir görülen durumu hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaparak benzer deneyime sahip olan kişilere ulaşmaya çalıştığını dile getirdi.

“SAATLERCE SÜREN YANMA HİSSETTİM”

18 yaşındaki genç kız, cinsel ilişkisinden sonra vücudunda meydana gelen değişikleri fark ettiğinde soluğu hastanede aldı. Bir dizi tahlilden sonra meniye karşı nadir görülen bir alerjik reaksiyon olarak seminal plazmaya aşırı duyarlılığı olduğunu öğrendi. Nadir görülen bu durumla yaşamaya çalıştığını ifade eden Lowery, “Saatlerce yüzümde bir yanma hissettim. İnsanlarla bunu konuşmak konusunda çok utanuyordum. Ancak cesaretimi toplayarak durumu sosyal medyadan anlattım. Amacım benimle aynı durumda olan insanlara ulaşarak farkındalık yaratmak” dedi.

Durumunun aşk hayatını etkilemediğini ifade eden Lowery, “Geçici olarak yüz felci yaşadım. Bu durum yaklaşık 3 saat sürdü. Yüzümün sağ tarafını hissetmiyordum. Yaşadıklarımdan sonra ilaç kullanmaya başladım. Alerjimin aşk hayatımı etkilemesine izin vermiyorum” diye konuştu.



