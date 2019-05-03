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Cinsel ilişkiye giremez diyenlere bomba yanıt! Her pozisyonda, her gün...

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YAŞAM  | 03.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan Emma Tamsin Hill kilolu insanların yatakta kötü olduğuna dair çıkan algıyı kırmak için öyle itiraflarda bulundu ki... Bakın 22 yaşındaki sosyal medya yıldızının cinsel hayatı hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar ne?

Cinsel ilişkiye giremez diyenlere bomba yanıt! Her pozisyonda, her gün...

İngiliz komedyen James Corden son yaptığı bir açıklamada, "Eğer kilolu, şişko ya da balık etli biriyseniz asla gerçekten seksin tadını çıkaramazsınız" demişti. Tahmin edersiniz ki bu açıklama beraberinde birçok tartışma getirdi. Fikre karşı çıkan bir isim de İngiliz sosyal medyada fenomeni Emma Tamsin Hill oldu.

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Emma Tamsin Hill kilolu hanımların tam tersine daha heyecan verici ve tatmin edici bir seks hayatına sahip olduğunu belirtti.

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Ergenliğinde kiloları yüzünden çok dalga geçildiğini hatta bazen daha zayıf durmak için 2 korseli taytı üstüste giydiğini söyleyen Emma Tamsin Hill, "Büyürken örnek alabileceğim kimse yoktu! Tüm ünlüler mankenler zaten hep zayıftı. Bu yüzden uzun süre kendimden nefret ettim" dedi.

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Ama şimdi Instagram'da 51 bin takipçisi olan Youtube'ta ise 85 bin aboneye ulaşan sosyal medya yıldızı "kiloluların cinsel hayatı" konusunda bakın ne diyor:

"Benim harika bir seks hayatım var. Kilolu insanların cinsel hayatında gerçekten zevk almadığını söyleyen kimse inanmayın. Kilolu kadın fetişi olan insanlar var ve ben, vücudumu olduğu gibi kabul eden, beni ben olduğum için seven birini buldum. Ve evet! İnanılmaz iyi seks yapıyoruz. Hem de her pozisyonda! İster ben üstte olayım, ister kovboy kızı pozisyonunda hiç fark etmez. Denemekten korkmayın! Işıkları kapatmak için uğraşmayın. Vücudunuza güvenin yeter!"

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52 beden kıyafet giyen Emma Tamsin Hill, 23 yaşında, kilo olarak da ondan 20 kilo az alan Brandon Witter adlı bir süpermarket çalışanıyla birlikte.

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Anahtar Kelimeler:
Emma Tamsin Hill kilolu olmak kilolu kızların problemleri cinsel yaşam

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