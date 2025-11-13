Mynet Trend

Cinsel istismar suçlusu Epstein dosyasındaki e-postalar soruldu! Trump duymazdan geldi

İçerik devam ediyor

ABD’de Demokrat Partili siyasetçiler kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’in ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin e-postalarını yayımladı. Bir basın toplantısında kameralar karşısına çıkan Trump'a mailler soruldu. Trump o soruya cevap vermedi.

ABD’de Demokrat Partili siyasetçiler, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiye ilişkin Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyesi Demokrat temsilciler, Epstein’in Trump’a ilişkin e-postalarını yayımlamıştı.

Cinsel istismar suçlusu Epstein dosyasındaki e-postalar soruldu! Trump duymazdan geldi 1

İfşa edilen 2 Nisan 2011 tarihli bir e-postada Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’e, Trump’ın e-postadaki ismi sansürlenen biriyle saatlerce vakit geçirdiğini yazdığı ortaya çıktı. İfşa edilen e-postada Epstein’in, sevgilisine hitaben, "Henüz havlamamış köpeğin Trump olduğunu fark etmeni isterim. (İsmi sansürlenen kişi) onunla (Trump) birlikte evimde saatlerce vakit geçirdi. Ama ondan tek bir kez bile söz edilmedi" diye yazdığı görüldü. Maxwell, aynı gün Epstein’e, "Ben de bu konu hakkında düşünüyordum" diye cevap verdi.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

ABD Başkanı Trump, Epstein dosyasındaki e-postaların paylaşılması hakkında sorulan soruları duymazdan geldi. Bir gazeteci "Epstein mailleri sızdırıldı. Cevabınız var mı?" sorusunu yöneltti. Trump ise "Teşekkürler" diyerek ayrıldı.

Cinsel istismar suçlusu Epstein dosyasındaki e-postalar soruldu! Trump duymazdan geldi 2

Mynet'in Sesi
