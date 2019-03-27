Cinsel istismardan 65 yıl ceza alan şeyh hakkında flaş karar!

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'şeyh' diye tanıtan Süleyman Işık'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ile 22 yaşlarında 5 erkeğe 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklandı. Işık'ın tutuklanmasından sonra bir kişi daha cinsel istismara uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. İki dosya birleştirildi.

'BENİM HAKKIMDAKİ İDDİALARIN HARAM OLDUĞUNU BİLİYORUM'



Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları kabul etmeyen Süleyman Işık, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, ''İftira ateşten bir gömlektir. Bu gömlek bana giydirilmeye çalışılmıştır. Hakkımda ifade veren kardeşlerimin iddialarını kabul etmiyorum. 10 aydır cezaevindeyim. Eşim rahatsız o nedenle benim bakımıma ihtiyacı var. Vereceğiniz karara saygılıyım. Mahkemenizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Benim hakkımdaki iddiaların haram olduğunu biliyorum. Onlara haram olduğunu söylemiştim. Beraatımı talep ediyorum'' dedi.