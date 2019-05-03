Cinsel saldırı davasında şok 'kapı kilidi' detayı

Çiğli’de oğlu M.B.O (20) ile yaşayan A.A. 14 Ağustos 2017 tarihinde alt kat komşularının oğlu Barış D.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, polise şikayetçi oldu. İfadesinde evinin kapısı açık olduğu sırada Barış D.’nin içeriye girdiğini, 'yenge' diye seslendiğini, kendisinin bu sırada kıyafetini değiştirdiğini anlatan A.A., komşu oğlunun yatak odasına girerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

A.A.’nın oğlu M.B.O. da olay sırasında uyuduğunu, sesler üzerine uyandığını, kilitli olan yatak odasının kapısını kırıp, içeri girdiğini ve annesini kurtardığını söyledi. Gözaltına alının Barış D., tutuklandı ve hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan dava açıldı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tutuklu sanık Barış D., suçlamaları kabul etmedi. Barış D., A.A.’nın kendisini evine davet ederek, uyuşturucu işi yapmayı teklif ettiğini, kabul etmeyince de erkek arkadaşı ile oğlu tarafından bıçakla yaralandığını iddia etti. Mahkeme, sanığı 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.