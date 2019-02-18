Cinsel şiddet hükümlüsü 'Tarzan' saklandığı ormanda yakalandı

Sicilya'da bulunan ve normal yollarla ulaşımın olmadığı ormanlık alana 50 yaşındaki adamın, iple bir hendek üzerinden geçerek ulaştığı belirtildi.
Polis ekipleri saklandığı yerden çıkarak annesini ziyaret eden cinsel şiddet hükümlüsü adamı takip ederek sığınağın yerini tespit etmeyi başardı.
İtalyan 'Tarzan', geçtiğimiz kasım ayında eşine cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum edilmiş ancak hapsedilmemek için kaçmıştı.
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