Cinsel tacizden koruyan bileklik

Akıllı telefonlardaki uygulamaya bağlanan bileklik sayesinde, kadınlar cinsel tacizlere karşı artık çok daha korunaklı hale gelecek. Rahatsız edici bütün durumlara karşı önemli bir koruma sağlayan bu bileklik, ilginç bir donanıma sahip.

Üreticileri tarafından Luks adı verilen ve tek dokunma ile aktifleşebilen bu bileklik, uygulama içerisinde yer alan bütün kişilere ve yakınlardaki arkadaşlara uyarı gönderiyor. Uyarıyı alanlar, bileklik sahibinin zor durumda kaldığını hemen anlayabiliyor.

Beatriz Carvalho, daha önce yaşadığı cinsel taciz deneyimleri nedeniyle böyle bir bileklik geliştirmeye başlamış. Edinburgh Live ile yaptığı konuşmalarda, bileklik sayesinde kimsenin dışarıya çıkmaktan korkmayacağını ifade etti. Ona göre eğer kadınlar dışarıya daha özgür bir şekilde çıkmak istiyorsa, bu bileklikleri kullanabilir.

Seçtiğiniz kişilerle güvenlik ağı oluşturulmasını sağlayan bu bileklik, şu an için siyah renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu bileklikleri aksesuar olarak kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda, çok daha efektif amaçlar için de tercih edebilirsiniz.

Sizce de bu bileklik, kadınları cinsel tacizden koruyabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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