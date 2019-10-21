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Cinsel tacize uğradığı anın videosunu internetten paylaştı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş ilçesinde bir kadın, henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek tarafından cinsel tacize maruz bırakıldı. Olayın ardından saldırgan kaçarak uzaklaştı.

İstanbul Beşiktaş’ta 24 yaşındaki bir kadın dün bir erkek tarafından cinsel tacize maruz bırakıldı. Abbasağa Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak’ta, kadının bağırması ve çevredeki yurttaşların olay yerine gelmesi üzerine, erkek kaçarak uzaklaştı.

Kadının tacize maruz bırakıldığı anlar bölgedeki güvenlik kameralarına da yansırken, kadın emniyete giderek erkek hakkında şikayette bulundu.

Ayrıca taciz olayının gerçekleştiği yolda hiçbir ışıklandırma olmadığını öğrenildi.

Kullanıcı adı Dilek Sarıgül olan kadın, yaşadıklarını, "Beşiktaş Abbasağa mahallesinde 18 Ekim Cuma günü saat 23.08'de evime giderken tacize uğradım. Her gün evime giderken kullandığım yolda güvenle yürümek istiyorum!" ifadeleriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel Taciz Beşiktaş

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