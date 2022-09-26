Ablasının göğüslerini paylaşmıştı! Bahar Candan Nihal Candan'ın iç çamaşırının görünmesini umursamadı

Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlar paylaşarak bir ayda 1 milyon TL kazandığını açıklayan Bahar Candan yine olay oldu. Sık sık ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Candan kendisi gibi yarışmalarla ünlü olan ablası Nihal Candan'ın doğum gününü kutladı.

Bahar Candan bu sebeple sosyal medya hesabından ablası Nihal Candan ile arabada verdiği pozu paylaştı. Candan'ın, ablasıyla olan ilginç, bir o kadar da cesur pozuna beğeniden çok eleştiri geldi.

Paylaşımda Nihal Candan'ın iç çamaşırının göründüğünü fark eden takipçileri "Edep yahu", "İyice saçmaladınız", "Paylaşmadan kontrol etseydin" diyerek ikiliye tepki gösterdi.

Daha önce de ablasının göğüslerini paylaşan Bahar Candan gelen tepkileri de umursamadı.



