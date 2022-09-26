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  4. Ablasının göğüslerini paylaşmıştı! Bahar Candan Nihal Candan'ın iç çamaşırının görünmesini umursamadı

Ablasının göğüslerini paylaşmıştı! Bahar Candan Nihal Candan'ın iç çamaşırının görünmesini umursamadı

26.09.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan yaptıkları paylaşımlarla olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde ablasının göğüslerini paylaşan Bahar Candan bu sefer de Nihal Candan'la arabada poz verdi. Bahar Candan ablasının iç çamaşırının görünmesini umursamayarak yaptığı paylaşımla yine tepki çekti.

Ablasının göğüslerini paylaşmıştı! Bahar Candan Nihal Candan'ın iç çamaşırının görünmesini umursamadı

Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlar paylaşarak bir ayda 1 milyon TL kazandığını açıklayan Bahar Candan yine olay oldu. Sık sık ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Candan kendisi gibi yarışmalarla ünlü olan ablası Nihal Candan'ın doğum gününü kutladı.

Bahar Candan bu sebeple sosyal medya hesabından ablası Nihal Candan ile arabada verdiği pozu paylaştı. Candan'ın, ablasıyla olan ilginç, bir o kadar da cesur pozuna beğeniden çok eleştiri geldi.

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Paylaşımda Nihal Candan'ın iç çamaşırının göründüğünü fark eden takipçileri "Edep yahu", "İyice saçmaladınız", "Paylaşmadan kontrol etseydin" diyerek ikiliye tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Daha önce de ablasının göğüslerini paylaşan Bahar Candan gelen tepkileri de umursamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan stil ele
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