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'Cinsellik aklıma gelmedi' diyen Mustafa Rahman Tohma Seren Serengil'i aldattı mı?

10.05.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalık sürecinde Seren Serengil'in yanından ayrılmayan, sevgilisinin tuvaletini bile temizleyen Mustafa Rahman Tohma gündeme bomba gibi düştü. Hastalık sürecinde cinselliğin aklına gelmediğini söyleyen Mustafa Rahman Tohma ile ilgili Seren Serengil'in imalı paylaşımları dikkat çekti.

'Cinsellik aklıma gelmedi' diyen Mustafa Rahman Tohma Seren Serengil'i aldattı mı?

Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına ameliyat geçirdiği için katılmayan Seren Serengil'in özel hayatında zor günler geçirdiği iddia edildi. Seren Serengil ile 1 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'nın Serengil'i aldatıp aldatmadığı gündem oldu.

Seren Serengil sosyal medya hesabından "İçime bir kurt düştü. Dua et uydurmuş olsunlar! İyiyim hoşum ama aldatılırsam iş çığrından çıkar. Yeri göğü inletirim, namımı duyarlar" paylaşımıyla gündem oldu.

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Seren Serengil'in bu paylaşımı sonrası gözler Mustafa Tohma'ya çevrildi ancak taraflardan açıklama gelmedi. Seren Serengil'in çok güvendiği sevgilisi daha önce hastalık sürecinde aklına hiç cinsellik gelmediğini söylemişti.

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Seren Serengil sevgilisinin çok sadık olduğunu her fırsatta söylüyordu.

Ekran Alıntısı

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan cinsellik sorusuna net yanıt!Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan cinsellik sorusuna net yanıt!


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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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