Cinsellik sorularını paylaşmasıyla gündemde... Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen o soru herkesi hayrete düşürdü

Fulya ile Umudun Olsun programıyla adını geniş kitlelere duyuran Psikolog Esra Ezmeci programdan ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla ününe ün kattı. Ezmeci daha sonra ekranlara kendi programıyla döndü.

Ekranların dikkat çeken isimlerinden olan Ezmeci takipçilerinden gelen garip ve özel sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor.

TANSU DAYAN TEPKİSİZ KALMADI

Cinsel hayatla ilgili gelen itirafları paylaşan Esra Ezmeci'ye gelen bir mesaj herkesi hayrete düşürdü. Öyle ki bu mesaja Tansu Dayan da tepkisiz kalamadı.

Bir takipçisi ünlü psikolog Ezmeci'ye "Kocam benim mezarımı yaptırmış yeni tanıştığı kadınlara öldü diyormuş mezar fotosu atıp" yazdı.

Tansu Dayan ise bu mesajı paylaşarak "Erkekler kapatılsın" yorumunda bulundu.

