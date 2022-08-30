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Cinsellik sorularını paylaşmasıyla gündemde... Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen o soru herkesi hayrete düşürdü

30.08.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Özellikle cinsel hayatla ilgili gelen soruları paylaşmasıyla dikkat çeken Ezmeci'ye gelen bir soru sosyal medyada gündem oldu. Fenomen Tansu Dayan da bu soruyu kendi hesabından paylaştı.

Cinsellik sorularını paylaşmasıyla gündemde... Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen o soru herkesi hayrete düşürdü

Fulya ile Umudun Olsun programıyla adını geniş kitlelere duyuran Psikolog Esra Ezmeci programdan ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla ününe ün kattı. Ezmeci daha sonra ekranlara kendi programıyla döndü.

Ekranların dikkat çeken isimlerinden olan Ezmeci takipçilerinden gelen garip ve özel sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor.

esra

TANSU DAYAN TEPKİSİZ KALMADI

Cinsel hayatla ilgili gelen itirafları paylaşan Esra Ezmeci'ye gelen bir mesaj herkesi hayrete düşürdü. Öyle ki bu mesaja Tansu Dayan da tepkisiz kalamadı.

Bir takipçisi ünlü psikolog Ezmeci'ye "Kocam benim mezarımı yaptırmış yeni tanıştığı kadınlara öldü diyormuş mezar fotosu atıp" yazdı.

Tansu Dayan ise bu mesajı paylaşarak "Erkekler kapatılsın" yorumunda bulundu.

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