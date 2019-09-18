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Cinsi: calliteara pudibunda! O bölgede yaşayanların kabusu oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında kalan ormanlık alanın büyük bölümüne yayılan tırtıllar, ağaçların ve bitkilerin yapraklarına zarar veriyor.Bölgede ilk kez geçen yıl İnegöl'e bağlı Arapoturağı mevkisinde tespit edilen kızıl kuyruklu tırtıl zararlısı (calliteara pudibunda), bu sene Domaniç Dağları'nı istila etti.

Özellikle kayın ağaçları ve bitkilerin yapraklarına zarar veren tırtıllar, İnegöl-Domaniç kara yolunun İkisular mevkisindeki ormanlık alanda yoğun görülüyor.

Tırtılların verdiği zarar, bölgenin drone ile çekilen görüntülerinden belirgin şekilde anlaşılabiliyor. Görüntülerde, ormanın bir tarafının yeşil, diğer tarafının da yapraksız ağaç ve bitkilerden dolayı kahverengiye bürünmesi dikkati çekiyor.

Yoldaki bir dinlenme tesisinin sahibi Hüseyin Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırtılların son günlerde ormanın her yerini kapladığını söyledi.

Ordu, "Tesisimizin sol tarafı yemyeşil, sağ tarafındaki ağaçlar ise sonbaharı andırıyor. Sadece bulunduğumuz bölge üç günde bu hale geldi. Benim tahminin 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca tırtıl var." dedi.

BİYOLOJİK MÜCADELE

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce, sorumluluk sahasında yer alan bu ormandaki tırtıllar için biyolojik mücadele başlatıldı.

Ağaç türlerinden sadece kayının yapraklarına zarar veren tırtıllara karşı Orman Fakültelerinin Entomoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ile istişare yapıldı.

Bunun sonucunda, zararlının görüldüğü sahalarda çevreye zarar vermeyen "bacillus thuringiensis var. kurstaki" bakterisi ile mücadele edilmesi uygun bulundu.

Bölge Müdürlüğü ekipleri, biyolojik bakteriyi tırtılın görüldüğü ağaçlara tek tek püskürterek zararlının yayılışını kontrol altına almaya çalışıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Domaniç Arapoturağı

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