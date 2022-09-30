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Cinsiyet değişimi sorusu şoke etti! Selin Ciğerci'nin boşandığı Gökhan Çıra'ya tepki yağdı

30.09.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra katıldığı programda eski eşinin cinsiyet değişimi yaşamış olmasına dair gelen soruya yanıt verdi. Ancak Gökhan Çıra'nın bu soruya yanıt vermesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ciğerci'nin takipçileri eski eşin bu kadar özel konuda boşandıktan sonra konuşmasını doğru bulmadı.

Cinsiyet değişimi sorusu şoke etti! Selin Ciğerci'nin boşandığı Gökhan Çıra'ya tepki yağdı

Gökhan Çıra, ikinci kez boşandığı Selin Ciğerci'nin cinsel değiştirmesiyle ilgili gelen soruyu pas geçmedi. "Selin için ahiretim yaktım" diyen eski eş "Trans bir bireyle evlilik yapmak biseksüel hissettirdi mi?" sorusuna yanıt verdi.

Gökhan Çıra bu soruya "Hiç biseksüel gibi hissetmedim. Kendimi o kadar iyi biliyorum ki başkasının ne düşündüğünü hiç önemsemedim" cevabını verdi.

"TÜM OPERASYONLARI GEÇİRMİŞTİ"

Çıra "Görüntü itibarıyla kadın ruh olarak da öyle ama aslına bakarsan erkek. Böyle evlilik yapacağını düşünüyor muydun?" sorusuna ise "Ailem hakkını helal etmedi. Selin'le 17 yaşında tanıştım, 18 yaşımda beraber olmaya başladık. Biz hep beraber yaşadık. Tanıştığımızda tüm operasyonları geçirmişti" dedi.

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Bu açıklamalar sonra Gökhan Çıra'ya yeni bir aşka yelken açtığı hatırlatıldı ve Selin Ciğerci hakkında konuşmaması gerektiğini söyledi.

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Bazı takipçiler ise "Selin hakkında konuşamazsın" yorumlarında bulundu.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci ele biseks
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