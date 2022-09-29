Eğer sen de bir koku ile özdeşleşmek ve o eşsiz koku ile hatırlanmak istiyorsan kişiliğini yansıtacak kokuyu bulalım. Peki, hangi tür kokular kişiliğinizi yansıtıyor?

Hangi kokular kişiliğinizi yansıtıyor? 1/7 Yaşını öğrenelim bakalım, hangi dönemlerden geçmişsin? 18 yaş altı 18-24 25-34 35-44 45+ 2/7 Cinsiyetini söyleyebilir misin? Kadın Erkek Belirtmemeyi tercih ediyorum. 3/7 Sence ne kadar sevecen bir insansın? 1 ile 10 arasında puanla! 1-3 4-6 7-10 4/7 Lisede nasıl bir karaktersin/karakterdin? Kavgacı diyebilirim. Bana bulaşan bir daha kendine gelemez. Kavgacı değildim ama öyle çıtkırıldım da değildim. Beni bilen bilir, ben böyle kavgadan falan hiç ama hiç hoşlanmam. Nabza göre şerbet verirdim. Hiçbiri! Hepsi! 5/7 Söyle bakalım, bir sosyal medya uygulaması olsan hangi uygulama olmak isterdin? Twitter. Her konu hakkında bilgim var. Instagram. Sosyalimdir de biraz. Kesinlikle TikTok! Facebook olurdum galiba. Snapchat. Her anımı çekeyim anlık olarak paylaşayım insanıyım ben. Pinterest! Hiçbiri olmazdım. 6/7 Bir etkinlik seçecek olsan pazar günü için hangi etkinliği yapmak isterdin? Pazar günü şöylece bir ailece kahvaltıya gitsek, ormanda zaman geçirsek harika olur. Pazar günü demek arkadaşlarla kahve içip keyif yapmak demek. Bence kesinlikle kahve içip keyif yapmalıyız. Kahvaltıya Bebek’e giderim. Ardından güzel bir kahve içmeye giderdim. Hiçbiri. 7/7 Şimdi… Gelelim seni en çok mutlu edecek olan şeye. Aşağıdakilerden birini seç bakalım! Beni en çok sessizlik, sakinlik ve huzur mutlu eder. Ben sanırım beni en çok mutlu eden şeyi bilmiyorum. Ama sevdiğim bir insan elinde bir buket çiçekle gelse kesin mutlu olurum. Beni en çok pahalı hediyeler mutlu eder! Hediyenin ne olduğu değil de pahalı olması yeterli. Hiçbiri beni mutlu etmez.