Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hangi kokular kişiliğinizi yansıtıyor?

Hangi kokular kişiliğinizi yansıtıyor?

28.09.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koku hafızası nedir bilir misiniz? Koku denildiği zaman herkesin aklında belirli kokularda belirli anlar, insanlar gelir. Bu da eşsiz bir durumdur! Kim istemez ki sevgilisi, arkadaşı ya da başka birisi bir koku duyduğunda onu anımsamasın?

Hangi kokular kişiliğinizi yansıtıyor?

Eğer sen de bir koku ile özdeşleşmek ve o eşsiz koku ile hatırlanmak istiyorsan kişiliğini yansıtacak kokuyu bulalım. Peki, hangi tür kokular kişiliğinizi yansıtıyor?

Hangi kokular kişiliğinizi yansıtıyor?

1/7

Yaşını öğrenelim bakalım, hangi dönemlerden geçmişsin?

18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
2/7

Cinsiyetini söyleyebilir misin?

Cinsiyetini söyleyebilir misin?
Kadın
Erkek
Belirtmemeyi tercih ediyorum.
3/7

Sence ne kadar sevecen bir insansın? 1 ile 10 arasında puanla!

Sence ne kadar sevecen bir insansın? 1 ile 10 arasında puanla!
1-3
4-6
7-10
4/7

Lisede nasıl bir karaktersin/karakterdin?

Lisede nasıl bir karaktersin/karakterdin?
Kavgacı diyebilirim. Bana bulaşan bir daha kendine gelemez.
Kavgacı değildim ama öyle çıtkırıldım da değildim.
Beni bilen bilir, ben böyle kavgadan falan hiç ama hiç hoşlanmam.
Nabza göre şerbet verirdim.
Hiçbiri!
Hepsi!
5/7

Söyle bakalım, bir sosyal medya uygulaması olsan hangi uygulama olmak isterdin?

Söyle bakalım, bir sosyal medya uygulaması olsan hangi uygulama olmak isterdin?
Twitter. Her konu hakkında bilgim var.
Instagram. Sosyalimdir de biraz.
Kesinlikle TikTok!
Facebook olurdum galiba.
Snapchat. Her anımı çekeyim anlık olarak paylaşayım insanıyım ben.
Pinterest!
Hiçbiri olmazdım.
6/7

Bir etkinlik seçecek olsan pazar günü için hangi etkinliği yapmak isterdin?

Bir etkinlik seçecek olsan pazar günü için hangi etkinliği yapmak isterdin?
Pazar günü şöylece bir ailece kahvaltıya gitsek, ormanda zaman geçirsek harika olur.
Pazar günü demek arkadaşlarla kahve içip keyif yapmak demek. Bence kesinlikle kahve içip keyif yapmalıyız.
Kahvaltıya Bebek’e giderim. Ardından güzel bir kahve içmeye giderdim.
Hiçbiri.
7/7

Şimdi… Gelelim seni en çok mutlu edecek olan şeye. Aşağıdakilerden birini seç bakalım!

Şimdi… Gelelim seni en çok mutlu edecek olan şeye. Aşağıdakilerden birini seç bakalım!
Beni en çok sessizlik, sakinlik ve huzur mutlu eder.
Ben sanırım beni en çok mutlu eden şeyi bilmiyorum. Ama sevdiğim bir insan elinde bir buket çiçekle gelse kesin mutlu olurum.
Beni en çok pahalı hediyeler mutlu eder! Hediyenin ne olduğu değil de pahalı olması yeterli.
Hiçbiri beni mutlu etmez.

Bu testler de ilgini çekebilir!

Hangi Sezen Aksu şarkısısın?

Bu özellikleri taşıyorsan tam bir dâhisin!

Hangi "Dünyayla Benim Aramda" karakterisin?

Yüzde kaç kaygılısın?

Erkek arkadaşın seni ne kadar seviyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay olduMia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu
Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''
Çıplak fotoğraflarımı rastgele adamlara gönderiyorumÇıplak fotoğraflarımı rastgele adamlara gönderiyorum
Anahtar Kelimeler:
parfüm Personality Quiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sözleri olay oldu! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”

Sözleri olay oldu! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”

Mahsur kaldığı ülkede, nişanlısını 5 kuruşa satın almak istedi!

Mahsur kaldığı ülkede, nişanlısını 5 kuruşa satın almak istedi!

Dünyaca ünlü rapçi ölü bulundu! O ihtimal üzerinde duruluyor

Dünyaca ünlü rapçi ölü bulundu! O ihtimal üzerinde duruluyor

Ödev: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

Ödev: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

İlginizi Çekebilir

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.