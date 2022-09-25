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Selin Ciğerci ile yeni boşanmıştı! Yeni aşka yelken açan Gökhan Çıra'dan şaşırtan karar

25.09.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra sosyal medya fenomeni Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gökhan Çıra hızlı çıktı. Geçtiğimiz günlerde aşk pozunu paylaşan Çıra iddialara göre yeni aşkıyla beraber yaşamaya karar verdi.

Selin Ciğerci ile yeni boşanmıştı! Yeni aşka yelken açan Gökhan Çıra'dan şaşırtan karar

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde aşk pozunu paylaşan Çıra herkesi şaşırttı.

Gökhan Çıra'nın yeni aşkı yine sosyal medya fenomeni çıktı. Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşayan Gökhan Çıra hakkında Bilal Özcan yeni bir iddia ortaya attı.

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İddiaya göre Selin Ciğerci'nin eski kocası sevgilisiyle Zekeriyaköy’e taşınmaya karar verdi.

Gökhan Çıra sevgilisi Sedef Bekiroğlu ile pozunu paylaştı! Gelen yoruma ağzını bozarak yanıt verdiGökhan Çıra sevgilisi Sedef Bekiroğlu ile pozunu paylaştı! Gelen yoruma ağzını bozarak yanıt verdi

1 ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili birbirinden hiç ayrılmadığı için böyle bir karar aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci sosyal medya
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