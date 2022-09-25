Selin Ciğerci ile yeni boşanmıştı! Yeni aşka yelken açan Gökhan Çıra'dan şaşırtan karar

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde aşk pozunu paylaşan Çıra herkesi şaşırttı.

Gökhan Çıra'nın yeni aşkı yine sosyal medya fenomeni çıktı. Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşayan Gökhan Çıra hakkında Bilal Özcan yeni bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre Selin Ciğerci'nin eski kocası sevgilisiyle Zekeriyaköy’e taşınmaya karar verdi.

1 ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili birbirinden hiç ayrılmadığı için böyle bir karar aldı.

