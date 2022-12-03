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  4. Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den yatak pozu! O detay dikkat çekti

Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den yatak pozu! O detay dikkat çekti

03.12.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem tiyatroda hem de dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanıyor. Cinsiyet değiştiren oyuncu Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den yatak pozu! O detay dikkat çekti

Hem tiyatroda hem de dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanıyor. Cinsiyet değiştiren oyuncu Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
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TRANS BİREY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Yılmaz daha önce açıklamasında ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

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Son olarak Instagram hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaşan Meli, mini etekli ve yatak pozlarıyla dikkat çekti.

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Geçtiğimiz günlerde estetik yaptırdığı anları paylaşan Meli Bendeli, değişimiyle sık sık gündeme geliyor.


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