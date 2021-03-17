Cinsiyet değiştiren Elliot Page: Hissettiğim kişi oldum

Son olarak 'The Umbrella Academy' ile seyirci karşısına çıkan ve 2007 yılında rol aldığı 'Juno' filmiyle Akademi Ödülü kazanan oyuncu Ellen Page, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirdiğini açıklamıştı.

2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu söyleyen Page, 'Elliot' adını kullanacağını belirtmişti.

"HİSSETTİĞİM KİŞİ OLDUM"

Time dergisine kapak olan 33 yaşındaki oyuncu, yeni açıklamalarda bulundu. Elliot Page, "Şimdi tam olarak hissettiğim kişi oldum" sözleriyle duygularını dile getirdi.



Page, ayrıca "Başkan Joe Biden, transseksüel askerlerin açıkça hizmet etme hakkını geri getirdi ve Hollywood'da translar ekranda hiç bu kadar anlamlı zaman geçirmemişti" ifadelerini kullandı.

Page, TIME dergisinin kapağına çıkan ilk trans erkek olarak da tarihe geçti.

