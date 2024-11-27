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Cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun'dan şaşırtan itiraf! 'Böyle bir şey bulmuşken yaptırdım...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.11.2024 09:21
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Yıllardır çektiği komik videolarla milyonlarca kişiye ulaşan ve daha sonra cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun, Nilgün Belgün'ün programında şaşırtan bir açıklama yaptı. Raun, o itirafıyla gündem oldu.

Cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun'dan şaşırtan itiraf! 'Böyle bir şey bulmuşken yaptırdım...'

Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri haline gelen Mika Raun, geçtiğimiz aylarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu. Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Raun, Nilgün Belgün'ün YouTube programında şaşırtan açıklamalara imza attı.

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HAFIZASINI SİLDİRDİ!

Nilgün Belgün'ün "Bana bir sırrını söyle" programında Mika Raun, şaşırtan bir cevap verdi. Fenomen isim, hafızasından geçmişini sildirdiğini söyledi. "Geçmişimle alakalı şeyleri zihnimden sildirebileceğim bir operasyon bulup denemiştim. İşe de yaradı. Birileri bana bir şeyi çok anlatmadıkça, göstermedikçe, diretmedikçe geçmişimle alakalı kareleri hatırlamıyorum." dedi.

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Mika Raun, "Anlatsam şok olursunuz. Çok araştırmıştım çünkü geçmişimde bazı şeyleri düşünmek istemiyordum. Böyle bir şey bulmuşken yaptırmıştım" cevabıyla sosyal medyada gündem oldu.

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O FİLME BENZETİLDİ!

Fenomen ismin bu itirafının ardından da bazı kullanıcılar Mika Raun'un yaptırdığı işlemi Sil Baştan isimli filme benzetti. Akıllara 2004 yapımı Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) filmi geldi. Başrollerini Jim Carey ve Kate Winslet'in paylaşıyordu.

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Mika Raun
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