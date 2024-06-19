'Öldüresiye dövüldüm' demişti... Mika Raun yaşadığı saldırının sebebini gözyaşları içinde açıkladı! 'Kamera görüntüleri var'

Estetikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Mika Raun son paylaşımıyla herkesi korkuttu. Kanlar içerisinde video çeken Mika saldırıya uğradığını söyledi.

YAŞADIĞI SALDIRIYI ANLATTI

'Resmen ben ve erkek arkadaşıma saldırdılar... Resmen öldüresiye dövüldüm... Ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken.' diyen Mika Raun yaşadığı olayın tüm detaylarını anlattı.

Instagram üzerinden bir video çeken Mika Raun 'Şu açıklamayı dahi yapmak istemiyorum. Artık markete bile girebileceğimi düşünmüyorum. Akşam üzeri Batu, ben, annesi ve kız kardeşi markete gittik. Karşı taraftan bir kişinin fotoğrafımızı çektiğini öğrendik. Batu ile kız kardeşi adam ile konuşmaya gidiyorlar. Adam fotoğrafı çektiği halde çekmediğini söylüyor ve Batu polisi arıyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O adamın etrafındaki adamlar ve kadınlar sürekli tehditler savurdular. Adam fotoğraf çekmediğini söyleyince ben kamera kayıtları vardır dedim ve adam çektiği fotoğrafları silmeye başladı. Bir anda yerde kalarak 7-8 kişinin saldırısına uğradım' dedi. Mika Raun yaşadığı bu olayı anlatırken gözyaşlarını da tutamadı.