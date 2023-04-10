Cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun mini elbisesiyle kalça dansı yaptı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Estetikleri ve paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Mika Raun Türk Lirasını çöpe attığı görüntüleri TikTok'ta paylaşınca tepki çekmişti. Bu görüntüler sonrasında yargılanan Mika Raun için beraat kararı çıkmıştı.

Ameliyat masasına yatan ve dudak, diş, alın, çene, burun operasyonu geçiren Mika Can Raun adeta bambaşka birisi oldu.

Cinsiyet değişimi sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 'Mika Raun Can' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeninin gerçek adı Mikail Can Kurnaz’dır.

9 Temmuz 2001 Büyükada doğumlu fenomenin 3 kardeş olduğu ve annesinin Şanlıurfalı olduğu biliniyor. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır.

Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde okuyan ve senaryo yazarlığı eğitimi gören Mika Raun, aynı zamanda şiir yazmakta.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Mika Raun kalça dansı yaptığı anları paylaştı.

Dikkat çeken paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Mika Raun'un takipçilerinden, "Bebek gibi", "Sendeki enerji dünyaya yeter" gibi yorumlar geldi.



