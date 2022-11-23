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Cinsiyet değiştirip estetik yaptıran Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den asansör selfiesi! Görenler tanıyamadı

23.11.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem tiyatroda hem de dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanıyor. Cinsiyet değiştiren oyuncu Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Cinsiyet değiştirip estetik yaptıran Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den asansör selfiesi! Görenler tanıyamadı

Hem tiyatroda hem de dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanıyor. Cinsiyet değiştiren oyuncu Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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TRANS BİREY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Yılmaz daha önce açıklamasında ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

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Geçtiğimiz günlerde Tiktok hesabında yaptırdığı dolgu işlemini paylaşan Bendeli, çene uzatma ve dudak dolgusu işlemi yaptırdı.

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Son olarak asansör selfiesi paylaşan Bendeli'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. Başarılı ismi sevenleri tanımakta güçlük çekti.

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